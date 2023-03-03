Украина планирует отобрать у друга путина Аркадия Ротенберга все активы

Стало известно, что сегодня, 3 марта, в Высший антикоррупционный суд украинская сторона подала иск на российского олигарха, которого считают близким другом Путина, о взыскании его активов в пользу Украины. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, передают "Комментарии".

Аркадий Ротенберг. Фото из открытых источников

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"Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях" к Ротенбергу Игорю Аркадьевичу, Ротенбергу Аркадию Романовичу, Скоробогатьку Александру Ивановичу, Пономаренко Александру," — сообщают в Минюсте.

Как отмечают в ОО "Центр противодействия коррупции", Аркадий Ротенберг — это российский олигарх, близкий друг путина, строивший Крымский мост и тот, кто назвал себя владельцем "дворца путина". По информации активистов, в Украине он до сих пор имеет отношение к 67% акций ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

"Надеемся, что вскоре не будет. Потому что Министерство юстиции подало иск в ВАКС о взыскании активов Ротенберга и еще трех человек в пользу Украины. Это в рамках механизма, разработанного и внедренного ГПК и нашими партнерами. Ждем рассмотрения иска", — отметили в "Центре противодействия коррупции" на своей странице в Facebook. Украина требует взыскания в доход государства активов Ротенберга Игоря Аркадьевича, Ротенберга Аркадия Романовича, Скоробогатька Александра Ивановича, Пономаренко Александра Анатольевича. В частности, речь идет о 100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти" и 66,65% доли уставного капитала ООО "Инвестиционный Союз "Лыбидь". Ранее "Комментарии" писали, что в Украине заблокировали крупнейший сайт покера Pokerstars и еще 708 ресурсов .

