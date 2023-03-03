Украина планирует отобрать у друга путина Аркадия Ротенберга все активы

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Людмила Слободенюк
Стало известно, что сегодня, 3 марта, в Высший антикоррупционный суд украинская сторона подала иск на российского олигарха, которого считают близким другом Путина, о взыскании его активов в пользу Украины. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, передают "Комментарии".
Аркадий Ротенберг. Фото из открытых источников
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Как отмечают в ОО "Центр противодействия коррупции", Аркадий Ротенберг — это российский олигарх, близкий друг путина, строивший Крымский мост и тот, кто назвал себя владельцем "дворца путина". По информации активистов, в Украине он до сих пор имеет отношение к 67% акций ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.
Украина требует взыскания в доход государства активов Ротенберга Игоря Аркадьевича, Ротенберга Аркадия Романовича, Скоробогатька Александра Ивановича, Пономаренко Александра Анатольевича. В частности, речь идет о 100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти" и 66,65% доли уставного капитала ООО "Инвестиционный Союз "Лыбидь".
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине заблокировали крупнейший сайт покера Pokerstars и еще 708 ресурсов .
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