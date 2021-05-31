Украина отказывается от бумажных паспортов: когда и почему

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал народным депутатам принять законопроект №3986 о паспорте гражданина Украины в форме книжечки. Документом планируют отменить Постановление ВР 2503-XII от 1992 года о паспорте гражданина Украины и паспорте для выезда за границу.



Украинский паспорт. Фото: interfax.com.ua

Инициатором законопроекта №3986 выступил глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль. По словам главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, принять закон необходимо потому, что существует законодательная коллизия, бумажные паспорта подделывают, а бланки документов заканчиваются.

"Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро будет нечего выдавать. К тому же, за 2019-2020 годы открыто почти 17 тыс. дел о подделке бумажных паспортов", — заявил в профильном комитете парламента Соколюк.

Чаще всего бумажные паспорта подделывают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил член парламентского Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис.



"Во время захвата наших территорий на востоке, в Луганске и Донецке, там осталось большое количество паспортов в форме книжечки, которые находились в соответствующих органах госрегистрации. Злоумышленники, получив доступ к этому объему документов, полным ходом их используют. Эти паспорта можно подделать не только путем вклеивания фотографии, а и сделать полноценный паспорт", — рассказал Фрис.

Поддельные на оккупированном Донбассе украинские паспорта используют при рейдерских захватах предприятий и для переоформления права собственности граждан, отметил политик. Кроме того, оборудование, на котором печатали бумажные паспорта в Украине, уже выведено из эксплуатации, добавил нардеп. По его словам, количество бланков паспортов, которые остались и могут быть использованы, очень ограничено. В ближайшее время их вообще не будет.



Прежде чем принимать законопроект об отказе от бумажных паспортов, нардепы должны обратить внимание на неудобство в оформлении бумажного приложения к ID-паспорту, где указывается место регистрации граждан, считает народный депутат Муса Магомедов.



"Надо сделать так, чтобы к этому паспорту не надо было никаких других бумажек, например, ситуация с пропиской — то, что сейчас используется. Также надо процедуру получения паспортов сделать удобной не только для тех граждан Украины, которые проживают на подконтрольной части, но и для тех, кто вынужден жить на неподконтрольной", — прокомментировал Магомедов.

Паспорта-книжечки будут действовать, законопроектом отменят только выдачу новых бумажных паспортов. Украинцы, которым исполнилось 25 и 45 лет, будут получать уже новые ID-карты, сообщил глава миграционной службы. Сейчас в Украине ID-паспорта получили уже 6 млн граждан.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4355 относительно использования электронных паспортов наравне с бумажными. Портал "Комментарии" узнал, что об этом думают эксперты.

Напомним, на оккупированном Донбассе около 600 тыс. украинцев получили российские паспорта, а Россия ускоряет массовую выдачу своих паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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