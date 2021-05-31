Украина отказывается от бумажных паспортов: когда и почему

BTC/USD
35603.85
ETH/USD
2436.18
LTC/USD
172.32
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Наталья Некрасова
Комитет Верховной
Рады по вопросам правовой политики рекомендовал народным депутатам принять
законопроект №3986 о паспорте гражданина Украины в форме книжечки. Документом
планируют отменить Постановление ВР 2503-XII от 1992 года о паспорте гражданина
Украины и паспорте для выезда за границу.
Украинский паспорт. Фото: interfax.com.ua
Инициатором законопроекта №3986 выступил глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль. По словам главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, принять закон необходимо потому, что существует законодательная коллизия, бумажные паспорта подделывают, а бланки документов заканчиваются.
Чаще всего бумажные
паспорта подделывают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской
областей, сообщил член парламентского Комитета по вопросам правовой политики
Игорь Фрис.
Поддельные на оккупированном
Донбассе украинские паспорта используют при рейдерских захватах предприятий и
для переоформления права собственности граждан, отметил политик. Кроме того,
оборудование, на котором печатали бумажные паспорта в Украине, уже выведено из
эксплуатации, добавил нардеп. По его словам, количество бланков паспортов, которые
остались и могут быть использованы, очень ограничено. В ближайшее время их
вообще не будет.
Прежде чем принимать
законопроект об отказе от бумажных паспортов, нардепы должны обратить внимание
на неудобство в оформлении бумажного приложения к ID-паспорту, где указывается
место регистрации граждан, считает народный депутат Муса Магомедов.
Паспорта-книжечки будут действовать, законопроектом отменят только выдачу новых бумажных паспортов. Украинцы, которым исполнилось 25 и 45 лет, будут получать уже новые ID-карты, сообщил глава миграционной службы. Сейчас в Украине ID-паспорта получили уже 6 млн граждан.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4355 относительно использования электронных паспортов наравне с бумажными. Портал "Комментарии" узнал, что об этом думают эксперты.
Напомним, на оккупированном Донбассе около 600 тыс. украинцев получили российские паспорта, а Россия ускоряет массовую выдачу своих паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Владимир
сегодня, 08:58
500 пидарасов решает за всю Украину?
Гонта
сегодня, 08:53
Україна це хто? Це зграя цих брехливих і шкодливих євреїв з Грушевського?
Алекс
сегодня, 08:38
тупорылых шмыгалей которые не уважают конституционнве права людей уволить быстрей ...