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Украина окажется на обочине внешней политики, если ЕС наладит отношения с Россией, - Медведчук

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал, чем опасно сближение Европы и России

сегодня, 18:15
Автор:

Станислав Молчанов

Украинские политики не имеют достойного ответа на заявления президента России Владимира Путина о том, что в Украине якобы происходит правовой беспредел, а власть не отстаивает интересы народа и принимает экономически невыгодные решения. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев", сообщает 112 канал. 

Украина окажется на обочине внешней политики, если ЕС наладит отношения с Россией, - Медведчук

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

Парламентарий подчеркнул, что вместо демонстрации адекватной реакции украинские политики продолжают декларировать призывы отгородиться от России стеной и базами НАТО в прямом и переносном смысле этого слова. 

"Это, мягко скажем, неумная, недальновидная политика, которая угрожает не столько России, сколько существованию украинского государства. Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности", — уверен Виктор Медведчук.

Также он отметил, что, если отношения между РФ и Европой наладятся, Украина окажется окончательно вытесненной на обочину внешнеполитических отношений.

"Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития", — подчеркнул лидер ОПЗЖ.


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Источник: https://112ua.tv/politika/ukraina-stanet-nikomu-ne-nuzhnoy-esli-evropa-naladit-otnosheniya-s-rossiey--medvedchuk-584949.html
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