Украина окажется на обочине внешней политики, если ЕС наладит отношения с Россией, - Медведчук

BTC/USD
32337.29
ETH/USD
2019.41
LTC/USD
120.86
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Украинские политики не имеют достойного ответа на заявления президента России Владимира Путина о том, что в Украине якобы происходит правовой беспредел, а власть не отстаивает интересы народа и принимает экономически невыгодные решения. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев", сообщает 112 канал.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
Парламентарий подчеркнул, что вместо демонстрации адекватной реакции украинские политики продолжают декларировать призывы отгородиться от России стеной и базами НАТО в прямом и переносном смысле этого слова.
Также он отметил, что, если отношения между РФ и Европой наладятся, Украина окажется окончательно вытесненной на обочину внешнеполитических отношений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости