Украина начала перехватывать военную инициативу - СНБО

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о начале процесса перехвата Украиной инициативы в войне. Об этом сообщает День, ссылаясь на страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
Секретарь СНБО Алексей Данилов - фото из открытых источников
Как сообщил Данилов, весь сектор безопасности и обороны, в том числе украинские военные и территориальная оборона, работает в режиме полной мобилизации.
Секретарь СНБО сообщил, что Украина смогла начать процесс перехвата военной инициативы.
Данилов также подчеркнул, что задачей украинского информационного поля является, прежде всего, рассказать родственникам российских военных о реальном количестве пленных и погибших.
Данилов отметил, что национальная мобилизация Украины, украинское сопротивление агрессии крепнет каждый день.
Как сообщали ранее "Комментарии", ехавший в Волноваху эвакуационный транспорт попал под обстрел российских градов. Эвакуационный транспорт был обстрелян русскими оккупантами. Они били по транспорту из градов. Пока сообщается, что вся эвакуационная колонна невредима и находится в укрытии. Также предоставили информацию о состоянии находившихся в транспорте людей. В настоящее время весь состав эвакуационной колонны жив и находится в укрытиях.
Также "Комментарии" писали, что в Сумской области взорвали нефтебазу : вражеская техника идет в областной центр. Об этом в Телеграмм-канале заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости