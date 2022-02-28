Украина начала перехватывать военную инициативу - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о начале процесса перехвата Украиной инициативы в войне. Об этом сообщает День, ссылаясь на страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Секретарь СНБО Алексей Данилов - фото из открытых источников

Как сообщил Данилов, весь сектор безопасности и обороны, в том числе украинские военные и территориальная оборона, работает в режиме полной мобилизации.

Секретарь СНБО сообщил, что Украина смогла начать процесс перехвата военной инициативы.

"На сегодняшний день ни одна из целей орковского плана не была достигнута. Данный отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются", — отметил Данилов.

Данилов также подчеркнул, что задачей украинского информационного поля является, прежде всего, рассказать родственникам российских военных о реальном количестве пленных и погибших.

Данилов отметил, что национальная мобилизация Украины, украинское сопротивление агрессии крепнет каждый день.

Как сообщали ранее "Комментарии", ехавший в Волноваху эвакуационный транспорт попал под обстрел российских градов. Эвакуационный транспорт был обстрелян русскими оккупантами. Они били по транспорту из градов. Пока сообщается, что вся эвакуационная колонна невредима и находится в укрытии. Также предоставили информацию о состоянии находившихся в транспорте людей. В настоящее время весь состав эвакуационной колонны жив и находится в укрытиях.

Также "Комментарии" писали, что в Сумской области взорвали нефтебазу : вражеская техника идет в областной центр. Об этом в Телеграмм-канале заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!