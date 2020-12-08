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Украина и ЕС договорились о дате проведения Совета ассоциации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий для имплементации целей соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, правительство продолжает «системные реформы и глубокие преобразования»

сегодня, 20:01
Автор:

Ольга Чародий

Из-за карантина в этом  году пришлось  отложить заседание ежегодного Совета ассоциации Украина — ЕС.  Ранее в  телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и  президентом Литвы Гитанасом Науседой также обсуждался вопрос проведения заседания, но точная дата  осталась неизвестно. Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль после  онлайн-встречи с вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем сообщил журналистам, что заседание пройдет в начале февраля.

Украина и ЕС договорились о дате проведения Совета ассоциации

ФОТО: Из открытых источников

Для Украины,  как подчеркнул премьер-министр,  очень важно провести заседание, ряд встреч и прийти к решению нескольких   торговых соглашений, которые важны  для Украины. Шмыгаль отметил, что во время заседания надеются обсудить направления взаимодействия для выполнения Соглашения об ассоциации. Также  на заседании  будет поднять вопрос подписания соглашения об общем авиационном пространстве.

Отметим,  ассоциации Украина-ЕС проходит уже три года. Украине он дает возможность усиливать политические и экономические связи с ЕС.

Напомним, "Комментарии" писали, что состоялся телефонный звонок между  президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры государств обсудили пандемию коронавируса  в странах и возможность во  время жесткого карантина провести Конференцию по реформам, которую перенесли на следующий год.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-yes-domovilisya-provesti-radu-asociaciyi-u-lyutomu-2021-roku-premyer-ministr
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