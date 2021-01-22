Украина договорилась о закупке вакцины Pfizer, – СМИ

Украина договорилась с Германией по поводу закупки вакцины Pfizer, которая защищает от коронавирусной инфекции. Сообщается, что переговоры провел нардеп Михаил Радуцкий, передает Telegram-канал "Карточный офис".

Фото: Укринформ

Канал сообщает, что нардеп Радуцкий, который возглавляет комитет охраны здоровья в Верховной Раде, сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что договорился с немецкой стороной о поставке вакцины Pfizer уже с марта 2021 года.

Отмечается, что это была личная инициатива Радуцкого.

Также канал сообщает, что это является ударом по имиджу министра охраны здоровья Максима Степанова, который якобы был пойман на материальной заинтересованности в поставках китайской вакцины.

Украинское МОЗ во главе со Степановым потребовало от китайского поставщика "прогонять" финансы через прокладку, которая принадлежит родственникам министра охраны здоровья времен президентства Виктора Януковича — Раисе Богатыревой.

Ранее министр Степанов сообщал, что в коммерческом поле Украины легальная вакцина от коронавируса для продажи появится к лету.

Он также рассказал о государственном плане вакцинации от коронавируса, который предусматривает пять этапов. В первую очередь вакцинировать начнут медицинских работников, людей пожилого возраста, а также всех тех, кто находится в зоне риска.

С каждым этапом количество вакцинированных будет увеличиваться, а масштабы расширяться.

Пятую группу людей, которая не попадает в зону риска, будут прививать от коронавируса в последнюю очередь, то есть в конце 2021 — начале 2022 годов.

Вакцинация, по словам Степанова, будет проходить за государственный счет.





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