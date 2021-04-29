Уход Найема вслед за Коболевым: о чем говорит череда увольнений

Вслед за Андреем Коболевым, которого 28 апреля уволили с поста главы НАК Нафтогаз, лишился должности в Укроборонпроме Мустафа Найем. Можно ли говорить о некой тенденции? И Коболев, и Найем написали, что неожиданно были уволены. "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Мустафа Найем. Фото из открытых источников

"Пост Найема в Укроборонпроме был довольно формален"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что не стоит преувеличивать значение увольнения Найема. Это всё же не Коболев.

"По большому счету, пост Найема в Укроборонпроме (замгендиректора по управлению активами) был довольно формален с точки зрения влияния этого бывшего журналиста на отрасль оборонной промышленности, где он работал. Не было у Найема для этого ни соответствующей компетенции, ни соответствующих возможностей. Как и другой бывший журналист Лещенко, попавший в набсовет Укрзализныци, Найем не мог на своем посту как либо повлиять на заботы Укроборонпрома. Что там, что в УЗ решения принимали совсем другие люди, за спинами которых стояли тоже другие люди", — поясняет Виталий Бала.

А вот увольнение Коболева, по мнению эксперта, цепляет интересы серьезных игроков на рынке нефти и газа. И вскоре мы можем увидеть перераспределение на этом энергоресурном фронте. Возможна и подготовка для создания неприятностей для ряда олигархов. Так что ставить в один ряд увольнение Найема и Коболева, равно как считать это некой тенденцией, не стоит, уверен директор Агентства моделирования ситуаций.

"Следует ожидать в скором времени и кадровых изменений в Укрзализныце"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых не исключает, что череда начавшихся увольнений в государственных кампаниях имеет цель поставить "своих" людей контролировать финансовые потоки. Или хотя бы убрать "чужих".

Эксперт поясняет: "Уменьшение поступлений, экономический спад, подготовка большой приватизации заставляют Офис президента брать под более жесткий контроль госмонополии. Вероятно, следует ожидать в скором времени и кадровых изменений в Укрзализныце. Информационная подготовка о заоблачно высоких зарплатах наблюдательного совета уже была проведена и сейчас самое время сменить руководство на близких к Офису президента людей".

По мнению Олега Вострых, зачистка "контрабандистов", коррупционеров и СМИ, проводимая в последнее время руками СНБО, начинает расширять поле экономического влияния в стране, освобождая его от отдельных олигархов.

"А свято место, как говорят, пусто не бывает. Соответственно, Офис президента старается усилить свое влияние. А в условиях падения рейтинга президента и "Слуги народа" – это еще и элемент усиления позиций в преддверии осеннего политического обострения", — резюмирует эксперт.

Как ранее сообщалось, вчера, 28 апреля, одной из самых обсуждаемых тем дня стала смена руководства в НАК "Нафтогаз Украины". Эксперты попытались разложить ситуацию по полочкам, объяснив, почему происходят именно такие кадровые перестановки.

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