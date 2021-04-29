Уход Найема вслед за Коболевым: о чем говорит череда увольнений

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Таисия Ерохина
Вслед за Андреем Коболевым, которого 28 апреля
уволили с поста главы НАК Нафтогаз, лишился должности в Укроборонпроме Мустафа
Найем. Можно ли говорить о некой тенденции? И Коболев, и Найем написали,
что неожиданно были уволены. "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с
экспертами.
Мустафа Найем. Фото из открытых источников
Директор Агентства моделирования ситуаций
Виталий Бала считает, что не стоит преувеличивать значение увольнения Найема.
Это всё же не Коболев.
"По большому счету, пост Найема в
Укроборонпроме (замгендиректора по управлению активами) был довольно формален с
точки зрения влияния этого бывшего журналиста на отрасль оборонной
промышленности, где он работал. Не было у Найема для этого ни соответствующей
компетенции, ни соответствующих возможностей. Как и другой бывший журналист
Лещенко, попавший в набсовет Укрзализныци, Найем не мог на своем посту как либо
повлиять на заботы Укроборонпрома. Что там, что в УЗ решения принимали совсем
другие люди, за спинами которых стояли тоже другие люди", — поясняет Виталий
Бала.
А вот увольнение Коболева, по мнению эксперта,
цепляет интересы серьезных игроков на рынке нефти и газа. И вскоре мы можем
увидеть перераспределение на этом энергоресурном фронте. Возможна и подготовка
для создания неприятностей для ряда олигархов. Так что ставить в один ряд
увольнение Найема и Коболева, равно как считать это некой тенденцией, не стоит,
уверен директор Агентства моделирования ситуаций.
Руководитель Фундации "Высшая школа
профессиональной политики" Олег Вострых не исключает, что череда начавшихся
увольнений в государственных кампаниях имеет цель поставить "своих" людей
контролировать финансовые потоки. Или хотя бы убрать "чужих".
Эксперт поясняет: "Уменьшение поступлений,
экономический спад, подготовка большой приватизации заставляют Офис президента
брать под более жесткий контроль госмонополии. Вероятно, следует ожидать в
скором времени и кадровых изменений в Укрзализныце. Информационная подготовка о
заоблачно высоких зарплатах наблюдательного совета уже была проведена и сейчас
самое время сменить руководство на близких к Офису президента людей".
По мнению Олега Вострых, зачистка "контрабандистов",
коррупционеров и СМИ, проводимая в последнее время руками СНБО, начинает
расширять поле экономического влияния в стране, освобождая его от отдельных
олигархов.
"А свято место, как говорят, пусто не бывает.
Соответственно, Офис президента старается усилить свое влияние. А в условиях
падения рейтинга президента и "Слуги народа" – это еще и элемент усиления
позиций в преддверии осеннего политического обострения", — резюмирует эксперт.
Как ранее сообщалось, вчера, 28 апреля, одной
из самых обсуждаемых тем дня стала смена
руководства в НАК "Нафтогаз Украины". Эксперты попытались
разложить ситуацию по полочкам, объяснив, почему происходят именно такие
кадровые перестановки.
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