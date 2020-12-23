Уход Ковалив из команды Ермака: что происходит в Офисе президента

"Комментарии" вместе с экспертами выяснили, с чем может быть связан уход Юлии Ковалив (нардеп, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал ее "однозначно самое сильное звено") с поста замглавы Офиса президента (ОП), а также – что в последнее время происходит с ОП.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"У нас идет вечная гибридная война ряда олигархических сил"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что происходит процесс, котором он начал говорить еще до результатов досрочных выборов в ВР летом-2019. А именно – что под флагом "Слуги народа" во власть прошли очень разные люди — с разными целями. И со временем начнется противостояние не только с их оппонентами, но и внутри СН. Что мы и видим.

"По результатам выборов в местные советы уже принят ряд решений, в том числе кадровых. И если уход зама Ермака – Трофимова – многие связывают с неудовлетворяющим СН результатом на местных выборах, то уход Ковалив уже может быть связан с экономическими моментами. Мы видим, что поменялось информационное освещение деятельности ОП. Они поменяли команду и плотно. Стали более открытыми, стали пытаться больше задействовать топовых блогеров, — отмечает Андрей Еременко. — Мы видим сильное изменение экономического блока. На давление, которое происходит в связи с выборами, наложились громкие протесты ФОП, еще и поддерживаемые оппозициями и даже частью команды СН".

По словам эксперта, если изначально был тренд на повышение фискализации, налогового давления, то сейчас, по результатам выборов и протестов, фискализция или отложена, или вводится в выхолощенном виде.

"Идет война и вокруг Гетманцева, который — главный идеолог фискализации. Соответственно все эти вещи – удар по нему, — поясняет Андрей Еременко. — И раз он так переживает за уход Ковалив, значит, будут приниматься не те решения, которые так бы ему хотелось".

Рассматривая ситуацию вокруг ОП глобально, эксперт отмечет, что у нас идет вечная гибридная война ряда олигархических сил.

"Тут воюют, тут помогают. Ахметов, Коломойский, Порошенко, который не только политик, но и олигарх. И так далее, — перечисляет Андрей Еременко. – Есть еще один интересный и сложный фронт – местные маленькие царьки. Такие себе олигаршата. Каждый по отдельности оказался достаточно зубастым, чтобы зацепить себе позицию в своем ОТГ. И всё, что происходит вокруг ОП – отражение этой борьбы олигархов и разных сил на всех фронтах".

Эксперт прогнозирует два-три крупных скандала в течение января-февраля. Возможно, расследование вокруг провала спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера (сейчас команда Bellingcat работает над соответствующим фильмом) будет одним из них. Также Андрей Еременко считает, что следует ожидать обвинение в коррупции, возможно, небезосновательных.

"Костяк ОП трансформируется. В целом устоит, но точно там будут значительные изменения", — резюмирует Андрей Еременко.

"Война за влияние на Зеленского будет продолжаться"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов подчеркивает: "При этом способе принятия решений, когда кабинеты важнее институтов, а государственные институты подстраивают под тех, кого назначает Офис президента, борьба за ОП, за влияние в Зеленского, за "доступ к его телу" становится смыслом всей политической борьбы, всей политики… Если можно эту мышиную возню называть политикой".

Кадровые ротации в ОП, считает эксперт, были ожидаемы. Особенно после местных выборов, когда нужно было найти "козлов отпущения" за "не блестящий" результат СН.

"И некоторые кадровые решения, в том числе уход Трофимова, – это именно такие последствия. Потому что работой с региональными элитами, регинальной политикой (за что он отвечал), Трофимов не занимался, — отмечает Валерий Дымов. — Что касается Татарова (заместителю руководителя ОП Олегу Татарову 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии — прим. ред.) – то он изначально являлся достаточно токсичной фигурой. И то, что Зеленский, говоря о нем, сказал, что не все были плохи, кто работал с Януковичем, еще вернется к президенту. Ведь он фактически взял на себя ответственность за эту кандидатуру".

Говоря об уходе Ковалив, эксперт высказал предположение, что она устала работать в ОП.

"Она отвечала за реформы. А, судя по оценкам Запада, наиболее мягкая характеристика реформ при Зеленском – их остановка. Хоть можем говорить об откате назад, росте коррупции и так далее, — отмечает Валерий Дымов. – Думаю, Ковалив устала бороться с мельницами. И то, что она якобы осталась в команде президента – хорошая мина при плохой игре".

Характеризуя общий контекст ситуации вокруг ОП, считает, что война за влияние на Зеленского будет продолжаться.

"Мы видим переориентацию влияния на ОП и самого Зеленского. Президент пытался сбалансировать влияние Коломойского первым правительством — Гончарука (за которым стояли Пинчук и Ахметов). Теперь в правительстве Шмыгаля – больше Ахметова. И Зеленский пытается сбалансировать уже влияние Ахметова. И тот же провал голосования за Витренко как министра энергетики (которым не очень доволен Ахметов) – очередная фаза борьбы олигархических кланов. Явная и подковерная бульдожья схватка в украинской политике будет продолжаться, — уверен Валерий Дымов. — Вокруг ОП будет продолжаться война. Ермак, который убрал Богдана и получил большое влияние на принятие решений, стал мишенью для многих. Ведь "доступ к телу" президента идет только через него… Думаю, атаки продолжаться. Но Зеленский будет держать Ермака до последнего — как Кучма держал Табачника (был главой Администрации президента, замкнув на себе очень многое). На размен пойдет лишь если угроза будет очень серьезная. При этом все мы прекрасно понимаем, что Зеленский – это, мягко говоря, не Кучма. Ни по опыту, ни по влиянию".

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