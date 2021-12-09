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У Зеленского рассказали о новой структуре, которая будет развивать мир в Украине

Совсем скоро состоится презентация нового государственного предприятия “Украинский национальный центр развития мира”

сегодня, 16:14
Автор:

Кравцев Сергей
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На официальном сайте Минреинтеграции уже анонсировали на 15 декабря презентацию нового государственного предприятия "Украинский национальный центр развития мира". У новой структуры две основные задачи: документирование и диалог. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью портал у "УНН" рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

У Зеленского рассказали о новой структуре, которая будет развивать мир в Украине

Ирина Верещук. Фото: Украинская правда

Министр отметила, первой важной задачей есть – задокументировать весь тот ущерб, который нанесла Российская Федерации за годы агрессии против Украины. Чтобы ни одно преступление страны-агрессора не осталось безнаказанным, все должно быть правильно задокументировано. Второй важной задачей Центра Ирина Верещук называет перспективу стать площадкой для диалога внутри страны.

На уточняющий вопрос журналиста относительно того, что и до начала работы Центра все это время другие госструктуры занимались документированием, зачем было создавать отдельную структуру для этого, Ирина Верещук отметила, что Центр как раз и будет собирать в одно место все документы, структурировать их.

Ирина Верещук подчеркнула, что сегодня никто в Украине и власть, в том числе, не может сказать, когда конкретно будет мир в Украине, но уже сейчас государство должно создавать условия, которые приблизят мир в нашей стране. 

Читайте также на портале "Комментарии" – Ирина Верещук хочет мотивировать молодежь ОРДЛО и Крыма приезжать учиться в украинских вузах. Для начала в правительстве хотят поднять стипендии для студентов, но не для всех.



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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1955505-irina-vereschuk-rozpovila-pro-novu-strukturu-yaka-rozbudovuvatime-mir-v-ukrayini
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