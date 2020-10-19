У Зеленского рассказали, когда Аваков может уйти в отставку

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственной власти Александр Кочура считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится на своем месте и пока его некем заменить. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я уже не раз высказывал свое мнение о работе Арсена Авакова. И сейчас мысль ни грамма не изменилась. Я считаю, Аваков находится на своем месте. Я готов проголосовать и поддержать другого кандидата на эту должность, если на это будет воля президента. Я всецело доверяю Зеленскому. Но пока, кажется, президент не видит кандидатуры лучше, нежели Аваков", — сказал Качура.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Аваков раскритиковал Витольда Фокина.

Арсен Аваков подчеркнул, что Фокин не может в дальнейшем принимать участие в переговорах и отстаивать государственные интересы Украины, учитывая регулярные "зашквары" в сети.







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