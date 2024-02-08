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У Зеленского рассказали, чего ожидают от нового Главнокомандующего ВСУ

В Офисе президента Украины рассказали, какие изменения ожидают в ВСУ после замены Главнокомандующего ВСУ

сегодня, 20:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ключевые проблемные моменты, над исправлением которых будет работать новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

У Зеленского рассказали, чего ожидают от нового Главнокомандующего ВСУ

Зеленский назначил Сырского Главнокомандующим ВСУ. Фото из открытых источников

По словам советника главы ОПУ, от Александра Сырского и нового руководства ВСУ требуется пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в 2023 году, и не допустить стагнации на линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ и его команда должны будут найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.

Михаил Подоляк добавил, что президент Владимир Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.



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Источник: https://t.me/M_Podolyak/228
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