У Зеленского рассказали, чего ожидают от нового Главнокомандующего ВСУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ключевые проблемные моменты, над исправлением которых будет работать новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Зеленский назначил Сырского Главнокомандующим ВСУ. Фото из открытых источников

По словам советника главы ОПУ, от Александра Сырского и нового руководства ВСУ требуется пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в 2023 году, и не допустить стагнации на линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ и его команда должны будут найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.

Михаил Подоляк добавил, что президент Владимир Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.