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У Зеленского прокомментировали марш в честь дивизии СС "Галичина"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проведение в Киеве марша в честь создания дивизии СС "Галичина" вредит имиджу Украины как внутри, так и за рубежом

30 апреля 2021, 22:21
Автор:

Ольга Чародий

Даже малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение марша дивизии СС "Галичина" в столице Украины не могут быть основанием для того, чтобы даже попытаться оправдать эту ситуацию. Об этом заявила пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского прокомментировали марш в честь дивизии СС "Галичина"

Галичина (фото из открытых источников)

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне", — говорится в сообщении.

На Банковой  также добавили, что "не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей".

"Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", – говорится в сообщении.

Также спикер  Рады Дмитрий Разумков заявил, что проведение в Киеве марша в честь создания дивизии СС "Галичина" вредит имиджу Украины как внутри, так и за рубежом.

Напомним, окружной административный суд города Киев (ОАСК) признал незаконным решение Украинского института национальной памяти касательно символики 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина". Об этом говорится в сообщении на сайте суда. Речь идет о выводе института о том, что согласно действующему законодательству Украины символика дивизии не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд также обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения вывода, о котором идет речь в письме от 16.05.2017 №01/1015.




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Источник: https://www.president.gov.ua/news/shodo-akciyi-u-kiyevi-do-richnici-stvorennya-diviziyi-ss-gal-68225
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