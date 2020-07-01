У Зеленского отреагировали на заявление об отставке Смолия

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Татьяна Веремеева
Офис президента
Украины Владимира Зеленского опубликовал заявление о работе Национального банка
на фоне новостей о том, что председатель НБУ подал главе государства заявление
об отставке.
У Зеленского
заявляют, что приоритетом для украинской власти является обеспечение
независимости Национального банка Украины. Кроме того, уверяют, что правление
НБУ будет и дальше работать, основываясь на принципах независимости и
профессиональности.
В Офисе президента
заявляют, что НБУ должен сотрудничать с правительством в вопросах реализации монетарной
и фискальной политик. По мнению власти, это станет залогом для обеспечения
макроэкономической и финансовой стабильности, а также будет способствовать
экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.
В ответ на
заявление Смолия о политическом давлении заявили, что работа Нацбанка должна основываться
иключительно на принципах профессионализма и должна быть лишены политической
окраски, которая может мешать работе регулятора.
Напомним,
сегодня, 1 июля, председатель Нацбанка Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому
заявление
об отставке. Руководитель НБУ заявил, что не может работать в условиях
политического давления.
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