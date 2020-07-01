kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.07.2020

BTC/USD

9088.49

ETH/USD

226.57

LTC/USD

40.88

НБУ 02.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика У Зеленского отреагировали на заявление об отставке Смолия
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского отреагировали на заявление об отставке Смолия

В пресс-службе Офиса президента сообщили, как будет работать НБУ в ближайшее время

1 июля 2020, 23:52 comments1101
Автор:

Татьяна Веремеева
У Зеленского отреагировали на заявление об отставке Смолия

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал заявление о работе Национального банка на фоне новостей о том, что председатель НБУ подал главе государства заявление об отставке.

У Зеленского заявляют, что приоритетом для украинской власти является обеспечение независимости Национального банка Украины. Кроме того, уверяют, что правление НБУ будет и дальше работать, основываясь на принципах независимости и профессиональности.

В Офисе президента заявляют, что НБУ должен сотрудничать с правительством в вопросах реализации монетарной и фискальной политик. По мнению власти, это станет залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, а также будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.

В ответ на заявление Смолия о политическом давлении заявили, что работа Нацбанка должна основываться иключительно на принципах профессионализма и должна быть лишены политической окраски, которая может мешать работе регулятора.

Напомним, сегодня, 1 июля, председатель Нацбанка Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Руководитель НБУ заявил, что не может работать в условиях политического давления.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!