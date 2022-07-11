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У Зеленского отреагировали на заявление Ахметова о передаче медиабизнеса государству

Подоляк назвал решение Ахметова достойным примером равенства перед законом

сегодня, 20:05
Автор:

Лиля Воробьева
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На Банковой отреагировали на громкое решение бизнесмена Рината Ахметова, заявившего, что  он вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое решение "достойным примером". Об этом он написал в Twitter.

У Зеленского отреагировали на заявление Ахметова о передаче медиабизнеса государству

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что закон о деолигархизации – это начало новых отношений между государством и бизнесом.

"Ключевая черта зрелых государств — обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации — начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы СКМ — закон один для всех",- отметил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ахметов сделал заявление, передающее свой бизнес государству. Богатейший человек Украины, известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса, на этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Также прекратится деятельность онлайн-медиа МГУ. Свое решение Ринат Ахметов объяснил тем, что начал действовать так называемый антиолигархический закон, где как раз есть пункт о том, если человек владеет медиаактивами, то он причисляется к олигархам. Ахметов заявил, что лично никогда не считал себя олигархом. При этом бизнесмен обращает внимание на то, что государству он передает свой бизнес вынужденно, потому что продать свой бизнес на рыночных условиях за полгода, когда в стране война, нереально.







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Источник: https://twitter.com/podolyak_m/status/1546512872561336320?s=21&t=YaCtQ5jvM9IMrRFU4KZD3A
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