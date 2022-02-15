У Зеленского отреагировали на намерение России признать ОРДЛО

Своим обращением к президенту РФ о том, чтобы признать "независимыми" так называемые "ЛДНР" Госдума России фактически ставит крест на Минских соглашениях. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "Украинская правда" высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Слово и дело

Советник главы ОП отметил, своим сегодняшним решением российские парламентарии ставят большой знак вопроса вокруг политической части Минских соглашений и в то же время еще больше указывают на то, что на первом месте должны быть вопросы безопасности.

Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается отстаивать свои тезисы, которые начала навязывать миру с 2014-го года о том, что бандформирования, которые Кремль сам же и создал, могут быть независимыми и не подчиняться украинской власти.

Подоляк считает, что после сегодняшнего голосования Госдумы РФ Кремль получил большой дипломатический провал.

По словам Подоляка, своим решением Госдума не только нарушила все взятые ранее на себя обязательства, но у унизила канцлера Шольца, который как раз приехал в Москву. На Банковой считают, что теперь Кремлю не удастся обвинять Украину в нежелании выполнять условия "Минска", ведь в его разрушении виновата Россия. Москва своими же руками разрушила Минские соглашения, отказавшись из выполнять.

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