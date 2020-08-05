У Зеленского объяснили, с чем связаны кадровые изменения в ГУР

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ №307 / 2020 об
изменениях в руководстве Главного управления разведки (ГУР) Министерства
обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, Владимир Зеленский уволил с должности руководителя ведомства Василия
Бурбу. Теперь руководить Главным управлением разведки будет Кирилл Буданов. Он
был назначен на эту должность указом №308 / 2020.
В ОП аргументировали решение необходимостью переформатировать и сделать
интенсивнее работу ведомства. Также у Зеленского сообщили, что ГУР нуждается в
новых подходах к вопросам безопасности.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня Владимир Зеленский подписал указ,
которым назначил
на должность заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, бывшего
чиновника в правоохранительной структуре при Викторе Януковиче.
Согласно документу, в обязанности Татарова будет входить формирование государственной
политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое
обеспечение работы Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной
безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности,
противодействия коррупции, защиты прав человека.
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