У Зеленского объяснили, с чем связаны кадровые изменения в ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ №307 / 2020 об изменениях в руководстве Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Так, Владимир Зеленский уволил с должности руководителя ведомства Василия Бурбу. Теперь руководить Главным управлением разведки будет Кирилл Буданов. Он был назначен на эту должность указом №308 / 2020.

В ОП аргументировали решение необходимостью переформатировать и сделать интенсивнее работу ведомства. Также у Зеленского сообщили, что ГУР нуждается в новых подходах к вопросам безопасности.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил на должность заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, бывшего чиновника в правоохранительной структуре при Викторе Януковиче.

Согласно документу, в обязанности Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

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