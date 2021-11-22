У Зеленского хотят расследовать "Вагнергейт" по трем направлениям

Точные выводы относительно спецоперации по задержанию российских наемников можно будет сделать, когда завершится расследование по трем направлениям. Как передает портал "Комментарии", такую позицию в эфире телеканала "Дом" высказал представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский.

Федор Вениславский. Фото: Офис президента

Нардеп остановился отдельно на каждом из трех направлений. Первое уже фактически завершено. Оно касалось работы парламентской ВСК. Второе касается расследование спецоперации со стороны ГБР. Третье направление – это отчет иностранных и украинских журналистов.

Федор Вениславский подчеркнул, что только после анализа отчетов по всем трем направлениям можно будет сделать какие-то выводы об итогах спецоперации.

В то же время оппоненты власти из партии "Европейская Солидарность" считают, что выводы давно уже сделаны после произошедшего на прошлой неделе, когда глава ВСК Марьяна Безуглая озвучила по итогам работы ВСК о "вагнеровцах" те выводы, которые есть удобными власти и которые не соответствуют действительности. Виновных так и не было названо. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп "ЕС" Олег Синютка.

По словам политика, на самом же деле власть была заинтересована в имитации работы ВСК. А главные выводы уже озвучил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" бывший глава ГУР Василий Бурба. Он четко назвал человека на Банковой, который дал распоряжение отложить спецоперацию, что в последствии привело к ее провалу.

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