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У Порошенко предоставили документы о госизмене Зеленского

Как сообщили в пресс-службе политической силы, депутаты требуют безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи уведомления о совершенном уголовном правонарушении внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований

сегодня, 13:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Нардепы "Европейской Солидарности" подали сообщение в Офис генпрокурора, ГБР и СБУ о госизмене главы государства Владимира Зеленского и финансировании терроризма его окружением. Как передает издание "Комментарии", соответствующее заявление публикует пресс-служба "ЕС".

У Порошенко предоставили документы о госизмене Зеленского

Адвокат Петра Порошенка Игорь Головань. Фото: сайт Европейская Солидарность

В "Европейской Солидарности" потребовали, чтобы правоохранительные органы отреагировали и не позднее, чем через 24 часа внесли их сообщение в ЕРДР.

Главное обвинение, которое выставляют президенту Зеленскому и его команде состоит в том, что именно при его президентстве Украина возобновила поставку энергоресурсов из России и Беларуси, потеряв энергонезависимость, которую выборола после известных событий 2014-го года.

В "Европейской Солидарности" считают, что именно из-за действий непрофессиональной власти Украина в декабре 2021-го года оказалась в энергетической пропасти.

В сообщении "Европейской Солидарности" также говорится, что, начиная с 2016 по 2019 годы центральная власть проанализировала ситуацию и пошла на переоборудование украинских ТЭС на уголь газовой группы, который добывается в Украине. Но именно с появлением Владимира Зеленского нам Банковой в 2019-м году на украинские ТЭС снова начали завозить российский уголь, добытый в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В итоге при молчаливом согласии Зеленского страна-агрессора получила около 4 млрд долларов из украинского бюджета за уголь.

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Источник: https://eurosolidarity.org/2021/12/23/narodni-deputaty-z-yes-zayavyly-v-ogpu-dbr-ta-sbu-pro-derzhavnu-zradu-ta-finansuvannya-teroryzmu-zelenskym-i-jogo-otochennyam-dokument/
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