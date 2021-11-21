У Офиса президента произошли столкновения между полицией и активистами (ВИДЕО)

Общественные активисты, принимавшие участие в акции, приуроченной ко Дню достоинства и свободы, под Офисом президента имели стычки с полицией. Они шагали по улице Банковой, чтобы зайти в президентский Офис, но им помешали полицейские, которые не пустили их за пределы ограждения. Об этом информирует LB.ua.

Митингующие хотели пройти по улице Банковой до входа в здание офиса президента (скриншот)

Мероприятия к празднику Достоинства стартовали на Майдане Незалежности. Участники марша стали колонной, чтобы шагать колонной по центральным улицам Киева, под лозунгами: "Не будем терять достоинство! Защитим свободу!".

Колонна митингующих, шагая по Аллее Героев Небесной Сотни подошла к президентскому Офису и потребовала, чтобы их пустили к зданию власти. После этого начались столкновения с полицейскими.

Люди выкрикивали слова: "Позор!" и "Пропускай". Сотрудники полиции убеждали их не становиться нарушителями общественного порядка и безопасности. В результате протестующие добились, что их начали туда пускать по одному человеку, но при этом проверять при входе. Об этом сообщает Общественное.

Участники акции потребовали увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и предупредили, что если их требование не услышат, через 10 дней они вернутся и начнут акцию, главным требованием которой станет импичмент действующего президента.

По информации УП, правоохранители впустили лишь небольшую часть митингующих, проверив их и вещи, которые они имели с собой. Других людей не пропускают. Представители полиции отметили, что на территорию, где расположен офис президента, пропускают всех желающих, но участники акции должны пройти проверку.

Сейчас ситуация возле ОПУ спокойная.

Напомним, что "Комментарии" информировали о расследовании Bellingcat: какие последствия теперь ждут Зеленского и Ермака.

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