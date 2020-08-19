У Медведчука есть план по восстановлению украинской экономики – Землянский

Сегодня единственной политической силой в Украине, которая предлагает реальный план спасения украинской экономики, является партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

Он заявил, что власть боится ОПЗЖ и различными незаконными способами пытается ограничить ее влияние в обществе. По его мнению, именно в рамках борьбы с партией Медведчука власть решилась на беспрецедентный шаг и отменила местные выборы в 18 громадах на Донбассе, таким образом лишив более 500 тысяч граждан Украины их конституционного права.

"Власть обязана создать максимально благоприятные условия для проведения выборов, обеспечить явку избирателей. А мы сейчас говорим о том, а состоятся ли выборы, вообще, и смогут ли люди реализовать свое конституционное право. Вот в чем абсурд политической ситуации, которая на сегодняшний день складывается в Украине", - отметил эксперт.

Он также добавил, что из-за нарастающего ухудшения социально-экономической ситуации Зеленский и "Слуга народа" теряют поддержку людей. Особенно на востоке Украины, где их голоса уже стабильно перетекают к "Оппозиционной платформе – За жизнь", которая предлагает реалистичные шаги по выведению нашей страны из глубочайшего кризиса.



"Идет миграция голосов к более стабильным политическим партиям. В первую очередь, к партии Медведчука. Разрушать ума много не надо, а вот строить нужно уметь. Кроме как ОПЗЖ, я не вижу другой партии, которая предлагала бы реалистичные вещи, программы или планы по восстановлению украинской экономики, - говорит Землянский. - А на сегодняшний день, к сожалению, мы движемся без какого-то ни было четко стратегического плана. Этот план есть у ОПЗЖ, поэтому мы ждем перетока голосов на предстоящих местных выборах".

Ранее Виктор Медведчук заявил, какова причина отмены выборов на Донбассе.

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