У Фемиды в Печерском суде сползла повязка: журналист о разных мерах пресечения Медведчуку и Порошенко

Решения Печерского суда в отношении лидера "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Виктора Медведчука и пятого президента Петра Порошенко не только вызывают сомнения в юридической компетентности, а еще и имеют признаки политической заангажированности. Такое мнение для 112. ua высказал Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, комментируя разные меры пресечения для политиков по одному и тому же обвинению.



Владимир Кацман - фото: 112.ua

"В свое время очень радовался тому, что обращение "товарищ судья" заменили на "ваша честь". Нравилось мне это словосочетание… Но, как часто у нас бывает, замена слов не всегда означает замену сути и реальности. "Революционную целесообразность" из судов не убрать, произнося слова о чести. Честь и справедливость судейскому корпусу могут придать только честные и справедливые решения", — пишет Кацман.

Заслуженный журналист отмечает, что уже не первую неделю вся страна анализирует события в Печерском суде с пятым президентом Украины, а ныне народным депутатом Петром Порошенко. Как известно, по одному и тому же обвинению, по одной и той же статье для Петра Порошенко была избрана мера пресечения в виде "личного обязательства" – наиболее легкая мера пресечения из возможных. Сопровождалось это весьма странными событиями в самом суде и вокруг него, но это, подчеркивает Кацман, отдельная тема.

"Замечу, уже неоднократно в том же Печерском суде в отношении народного депутата и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука по обвинениям в подобных или точно таких же статьях применялась мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как известно, богиня правосудия Фемида носит на глазах повязку, что символизирует одинаковое отношение ко всем, вне зависимости от внешнего облика, должности или звания. Но, увы, как-то так случилось, что сия повязка у Фемиды в Печерском суде… случайно или неслучайно сползла. Хотя та же генпрокурор Венедиктова, комментируя недовольство стороной обвинения в отношении меры пресечения для Порошенко, призывала к "справедливости" и соблюдению юридической и конституционной нормы "закон один для всех"", — отмечает Кацман.

Журналист задается вопросами: "Как же получается, что несущему на момент "совершения госизмены" всю ответственность за совершаемое в стране пятому президенту Украины избирается самая легкая мера пресечения, а обвиняемому по той же статье на тот момент рядовому гражданину – круглосуточный домашний арест? Где тут справедливость и равенство перед законом?"

"Мало того, многие не сомневаются: сия избирательность продиктована лишь патологической боязнью действий Виктора Медведчука. Политик не боится в лицо власти говорить правду о совершаемых действиях в стране, циничном пренебрежении Конституцией, законами, свободой слова и прочии. Медведчук – лидер настоящей, а не фейковой оппозиции, поэтому для власти он опасен и непредсказуем, поэтому она и боится, поэтому и старается придуманными обвинениями и "преступлениями" отстранить Медведчука от парламентской работы в ВР, от деятельности фракции и партии, от политики вообще", — пишет Кацман.

"Если власть не хочет окончательно утратить лицо и честь, то в отношении меры пресечения Виктору Медведчуку немедленно должно быть инициировано заседание по пересмотру решения, а лидер настоящей оппозиции – допущен к политической деятельности, к депутатской работе в ВР. Ну, если власть, конечно, еще заботит собственное реноме…", — резюмирует журналист.

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