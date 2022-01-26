У Фемиды в Печерском суде сползла повязка: журналист о разных мерах пресечения Медведчуку и Порошенко

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Станислав Молчанов
Решения Печерского суда в отношении лидера "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Виктора Медведчука и пятого президента Петра Порошенко не только вызывают сомнения в юридической компетентности, а еще и имеют признаки политической заангажированности. Такое мнение для 112. ua высказал Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, комментируя разные меры пресечения для политиков по одному и тому же обвинению.
Владимир Кацман - фото: 112.ua
Заслуженный журналист отмечает, что уже не первую неделю вся страна анализирует события в Печерском суде с пятым президентом Украины, а ныне народным депутатом Петром Порошенко. Как известно, по одному и тому же обвинению, по одной и той же статье для Петра Порошенко была избрана мера пресечения в виде "личного обязательства" – наиболее легкая мера пресечения из возможных. Сопровождалось это весьма странными событиями в самом суде и вокруг него, но это, подчеркивает Кацман, отдельная тема.
"Замечу, уже неоднократно в том же Печерском суде в отношении народного депутата и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука по обвинениям в подобных или точно таких же статьях применялась мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как известно, богиня правосудия Фемида носит на глазах повязку, что символизирует одинаковое отношение ко всем, вне зависимости от внешнего облика, должности или звания. Но, увы, как-то так случилось, что сия повязка у Фемиды в Печерском суде… случайно или неслучайно сползла. Хотя та же генпрокурор Венедиктова, комментируя недовольство стороной обвинения в отношении меры пресечения для Порошенко, призывала к "справедливости" и соблюдению юридической и конституционной нормы "закон один для всех"", — отмечает Кацман.
Журналист задается вопросами: "Как же получается, что несущему на момент "совершения госизмены" всю ответственность за совершаемое в стране пятому президенту Украины избирается самая легкая мера пресечения, а обвиняемому по той же статье на тот момент рядовому гражданину – круглосуточный домашний арест? Где тут справедливость и равенство перед законом?"
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