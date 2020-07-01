Турчинов возглавил штаб "Европейской солидарности": что стоит за этим переходом

Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов возглавил избирательный штаб партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" этот союз, а также рассказали, какие еще политические альянсы могут случиться под местные выборы.

"Тимошенко до сих пор не простила Турчинову его предательство в 2014 году"

Политтехнолог Олег Постернак считает вполне понятным переход Турчинова в команду Порошенко. В частности, учитывая, что именно Турчинов назывался главным претендентом на роль руководителя штаба Порошенко еще в период президентской кампании.

"Это сильный орговик, и тому доказательство – длительное сотрудничество с Юлией Тимошенко, у которой он был главой штаба длительное время, – напоминает эксперт. – Правда, это не помешало ему в 2014 году конъюнктурно уйти в "Народный фронт". Тимошенко Турчинова не простила за это предательство до сих пор".

Но у этого назначения, считает Олег Постернак, есть и другая сторона.

"Не все в штабе Порошенко, в особенности верные ему старые кадры, будут в восторге от прихода Турчинова, – считает политтехнолог. – Особенно, учитывая планы на местные выборы и классический заработок сотрудников штабов в виде освоения щедро выделяемых средств на кампанию".

К тому же, отмечает эксперт, Турчинов может считаться политический тяжеловесом, имеющим свое мнение на многие процессы, которое вряд ли понравится многим старым представителям команды Порошенко.

"Дополнительный вызов для Турчинова – уголовные дела против Порошенка, – подчеркивает Олег Постернак. – По последнему исследованию КМИС, 51% опрошенных считают их абсолютно справедливыми. Для этой категории избирателей наказание экс-президента – торжество правопорядка, которое должно наступить после электорального наказания в 2019-м".

Эксперт сомневается, что Порошенко удастся навязать тезис о политическом преследовании, даже при условии привлечения международных друзей.

"У части украинских избирателей есть вполне осознанный запрос на привлечении к ответственности Порошенко, который, по их мнению, разрушил страну и ухудшил их материальное положение", – поясняет политтехнолог.

Еще один аспект назначения Турчинова – киевская кампания, считает Олег Постернак.

"Турчинов в 2008 году сам баллотировался в мэры Киева. Правда, тогда он набрал всего лишь 19% голосов, уступив Черновецкому, – отмечает политтехнолог. – Для "Евросолидарности" выборы в Киеве должны стать реваншем после электорального провала 2019 года. И Турчинову, скорее всего, будет поставлена четкая задача – завести в Киевсовет как можно более сильную фракцию ЕС и привлечь Кличко на свою сторону".

"Турчинов вряд ли добавит рейтинг "Европейской солидарности"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает союз Порошенко с Турчиновым достаточно ожидаемым.

"Они работали пять лет в рамках одной провластной команды. И хоть Турчинов был из другого крыла (из "Народного фронта"), но в целом – это единая майданная команда. И то, что они рано или поздно начнут сотрудничать, было достаточно ожидаемо, – говорит Кирилл Молчанов. – Я не исключаю, что к ним может примкнуть и Яценюк, чтобы как-то всплыть из небытия".

Турчинов, по мнению замдиректора УИП, может усилить партию Порошенко в плане какого-то администрирования.

"Рейтинг он ЕС вряд ли добавит, но структурировать избирательную кампанию на местных выборах, чтобы набрать чуть больше, чем сейчас прочат соцопросы, вполне с его помощью возможно, – отмечает эксперт. – По сути, мы видим укрупнение "правого лагеря" и окончательное вытеснение в "маргинес" тех же "Свободы", "Нацкорпуса", "Самопомощи" и даже в каком-то роде "Голоса". Правую нишу фактически единолично занимает ЕС".

Вторым интересным объединением, которое просматривается под местные выборы, Кирилл Молчанов называет партию местного самоуправления "Пропозиція", которая объединила ряд мэров, в том числе Днепра, Николаева, Житомира.

"В ракурсе местной избирательной кампании объединяется местное самоуправление, на которое активно "наезжает" сейчас Зеленский, рейтинг которого довольно быстро падает, – подчеркивает политэксперт. – А так – никаких новых союзов и веяний мы пока не наблюдаем. И складывается ощущение, что вряд ли они уже успеют появиться до начала избирательной кампании".

"Старая гвардия политиков уже начинает готовить почву к парламентским выборам"

"Союз Турчинова с Порошенко, если не ожидаемый, то, по крайней мере, в какой-то степени, прогнозируемый, учитывая заявления Александра Валентиновича о поддержке Петра Алексеевича на выборах президента 31 марта 2019 года", – говорит политтехнолог Александр Кондратенко.

По его мнению, основная причина появления Турчинова в команде Порошенко именно в преддверии местных выборов осенью текущего года – это вероятность проведения досрочных парламентских выборов весной-2021.

"Переход Турчинов под знамена "Европейской солидарности" увеличивает политический вес партии, – считает Александр Кондратенко. – Кроме него, вскоре в команде Порошенко появится и часть бывшего "Народного фронта". Задача Александра Валентиновича как главы штаба ЕС – максимально объединить вокруг Петра Алексеевича протестный электорат".

Эксперт напоминает: на прошлых парламентских выборах бывший секретарь СНБО заявлял, что не планирует баллотироваться в Раду и не желает быть нардепом.

"Но появление такой фигуры на политической шахматной доске сейчас свидетельствует о том, что Турчинов готовится к новому витку своей политической карьеры, – считает Александр Кондратенко. – С точки зрения политтехнологии, назначение Турчинова – абсолютно правильное решение. Он отличный организатор и на позиции начальника штаба этот человек существенно усилит Порошенко".

Что касается других политических альянсов, то, по словам политтехнолога, ни один политический эксперт не даст конкретного ответа на этот вопрос, не обладая инсайдерской информацией изнутри тех или иных политических сил.

"Единственное, о чем смело можно говорить, так это то, что старая гвардия политиков, выпавших из политобоймы, уже сейчас начинает "готовить почву" к очередным парламентским выборам", – резюмирует Александр Кондратенко.

Как ранее писали "Комментарии", Олег Ляшко сообщил, что Порошенко, Воронченко и Турчинова обвинят в госизмене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!