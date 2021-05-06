Тупик "имени Харькова" для Зеленского неизбежен, — Голобуцкий

Для представителей украинской власти, в том числе и президента Владимира Зеленского, выборы городского головы Харькова статью могут принести непредсказуемые последствия. Власть может попасть в "тупик" из-за низкой эффективности нынешних руководителей области и настоящего кадрового голода. Таким мнением на личной Facebook-странице поделился политолог Алексей Голобуцкий.

Политолог Алексей Голобуцкий. Фото: K.Polishchuk

"Харьков. Второе крупнейший город страны — 1,5 миллиона населения. И в нем 31 октября должны выбрать мэра — вместо Кернеса, который наконец освободил эту должность. Логично, что партия власти просто обязана очень активно проявить себя в этих выборах. При этом в ее интересах проявить себя успешно и как главный игрок. Для Зеленского выборы харьковского городского головы в принципе могут быть ключевыми, и наблюдать за его действиями будет вся страна. Нужно принимать решение, а эффективных вариантов уже почти нет", — пишет Голобуцкий.

По мнению эксперта, вариант с собственным кандидатом у президента могут даже не рассматривать. Мол, хороший кадровый резерв и так отсутствовал, а теперь "даже вирастюки закончились".

"На голову ХОГА и то назначили Айну Тимчук — в лучшем случае "управленческий ноль", хотя больше похоже на привычный для Зекоманды "управленческий минус", — объясняет Алексей Голобуцкий. — Выдвигать кого-то "чтобы согреться", ради 5-7% поддержки — то это не просто опозорит "власть монобольшинства", но и негативно повлияет на личный рейтинг Зеленского в Харькове и области. Зеленский фактически распишется в собственных провальных действиях в Харькове на протяжении всех 2-х лет своего президентства".

При этом политолог подчеркивает, что у власти отсутствует вариант никого не выдвигать. У Зеленского не могут "проигнорировать" грядущие выборы в Харькове, ведь речь идет о выборах мэра во втором по численности городе страны. Такое поведение, считает Голобуцкий, только опозорила бы власть, поэтому Зеленскому придется выбирать, как действовать дальше.

"На сейчас некоторые активно советует Зеленскому поддержать Терехова. Возможно, из соображений "хуже не будет": коррупционных скандалов во власти и так хватает, то одним политиком с коррупционной репутацией больше, одним меньше, не принципиально. Борьбу с коронавирусом власть провалила комплексно, всем коллективом, поэтому еще один автор провала на региональном уровне также погоды не сделает. Вот только откровенно пророссийский бэкграунд Терехова, да еще и в городе на границе с агрессором, никак не укладывается в обновленную концепцию позиционирования Зеленского — патриотического и даже кое в чем радикального лидера нации", — объясняет тонкости эксперт.

Именно поэтому поддержка такого лица, как Терехов, может испортить имидж Зеленского на национальном уровне, подчеркивает Алексей Голобуцкий.

"Ну и известные связи Терехова с одиозными олигархами — явно не то, чего Зеленскому сейчас не хватает. У президента сейчас, наоборот, задача максимально дистанцироваться от всех и любых олигархов. Да и в вообще на роль лица Зеленского в Харькове Терехов совсем не подходит", — считает политог.

Откровенной изменой "слуг" как партии власти, говорит Голобуцкий, будет и поддержка в любой форме Добкина, Фельдмана или Мураева. По мнению эксперта, выходом из ситуации могло бы стать совместное участие "Слуги народа" в выборах мэра Харькова вместе с Юлией Светличной.

"Это действительно неплохое решение для Зеленского, но вопрос в том, что, как говорят в Харькове, у Светличной совсем другие планы и амбиции, чем участие в этих выборах. После успеха на местных выборах в Харьковской области Светличная начала активно развивать свою партию как всеукраинский проект, прямо сейчас проводит большую организационную работу. Это отдельная тема, просто очевидно, что вряд ли она изменит свои планы. Но если она все же под влиянием каких факторов решит идти на эти выборы городского головы, то поддержка Зеленского для нее в Харькове уже ничего не дает и никак не усиливает ее позиции ", — поясняет политолог.

Алексей Голобуцкий убежден, что сейчас власти нечего предложить Светличной для настройки сотрудничества. Победа же этого вероятного кандидата, говорит политолог, зависит от мощности ее собственной кампании. При этом, вероятно, ей понадобится критическая риторика по отношению к власти. Голобуцкий резюмирует, что в таком случае Светличной ничего не нужно — ни от "СН", ни от самого Зеленского.

"Как итог, можно сказать, что Зеленский под влиянием разного рода факторов сам загнал себя в тупик. И более того, с этой харьковской истории начнется тупик всеукраинский — после того как партия власти и лично Зеленский распишутся в собственной несостоятельности в ключевом регионе востока государства, — прогнозирует политолог. — и это увидят не только в Харькове и в целом в Украине, но в Европе и в США также поставят вопрос, почему так получилось. в этом можно не сомневаться. Тупик "имени Харькова" неизбежен".

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