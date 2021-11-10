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Транспортники борются за прозрачную конкуренцию в рамках соглашения о авиапространстве с ЕС

Работодатели намерены обратить внимание правительства на те положения соглашения, которые могут создавать угрозы конкурентоспособности отечественных авиакомпаний

сегодня, 17:48
Автор:

Станислав Молчанов
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Комитет по работе с работодателями в сфере авиационного транспорта Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) подготовил ряд предложений по имплементации соглашения о Совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом и после обсуждения с украинскими авиакомпаниями передаст их в Кабинет Министров. Соответствующее решение было принято 9 ноября, пишет "Укринформ".

Работодатели намерены обратить внимание правительства, Министерства инфраструктуры и Государственной службы авиационной безопасности, прежде всего  на те положения соглашения, которые могут создавать угрозы для конкурентоспособности отечественных авиакомпаний и авиапроизводителей в средне- и долгосрочной перспективе, а также на вопросы, связанные с развитием инфраструктуры аэропортов.

Транспортники борются за прозрачную конкуренцию в рамках соглашения о авиапространстве с ЕС

ФРТУ отстаивает свои права (фото из открытых источников)

"Поскольку это соглашение создает дополнительные вопросы для авиакомпаний, мы подготовим обращение в Кабинет Министров, Госавиаслужбу, Мининфраструктуру для того, чтобы вместе их решить. Иначе наши компании не смогут конкурировать с иностранными и исчезнут через 5-7 лет", — подчеркнул глава комитета по работе с работодателями в сфере авиационного транспорта ФРТУ Валерий Полищук.

В свою очередь глава Федерации работодателей транспорта Украины Орест Климпуш отметил, что к подготовке обращений Федерация привлечет украинские авиакомпании и украинских авиапроизводителей, которые предметно укажут на потенциальные угрозы. Также предполагается провести экспертные обсуждения с представителями Мининфраструктуры.

Кроме того, министерству предлагают согласовать перечень законодательных актов в авиационной отрасли, которые следует привести в соответствие с нормами ЕС, подготовить план-график имплементации соответствующих норм, проанализировать и усовершенствовать законодательные механизмы передачи аэропортов в концессию. По мнению Федерации, в разработку этих документов должны быть привлечены эксперты отраслевых организаций работодателей.

В контексте подписания соглашения о совместном авиапространстве с ЕС важно решить вопрос о механизме начисления аэропортовых сборов и ускорить его воплощение в Украине. По мнению работодателей, это позволит обеспечить приемлемые уровни сборов не только для авиакомпаний, но и для аэропортов, которые в настоящее время не имеют достаточно средств для развития инфраструктуры, что в свою очередь будет способствовать развитию государственно-частного партнерства в авиационной сфере.

"Мы обращаемся в Мининфраструктуру с предложением проанализировать методологию начисления аэропортовых сборов в странах ЕС", — подытожил руководитель комитета ФРТУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, вице-президент Еврокомиссии — высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и посол Председающей в Совете ЕС Республики Словения в Украине Томаж Менцин 12 октября 2021 подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом о Совместном авиационном союзе. Подписание состоялось во время 23-го саммита Украина – ЕС в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Соглашение Украины и Европейского Союза о совместном авиапространстве предусматривает, что Украина имплементирует в национальное законодательство положения 54 регламентов и 6 директив ЕС, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что зачем Украине оборонное соглашение с США.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3348375-frtu-obstoue-prozoru-konkurenciu-v-ramkah-ugodi-pro-spilnij-aviaprostir-z-evrosouzom.html
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