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Только два украинских областных центра потратили на ВСУ больше, чем на благоустройство – Forbes

Житомир и Луцк потратили на финансирование Вооруженных сил Украины больше, чем на собственное благоустройство.

сегодня, 15:25
Автор:
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Slava Kot
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Издание Forbes проанализировало расходы областных центров Украины на финансирование ВСУ и сравнили их с расходами на благоустройство городов. В общей сложности 21 украинский город предоставил 3,8 млрд гривен на финансирование обороны, тогда как на благоустройство было направлено 12,8 млрд гривен. При этом плановые доходы от "военного" НДФЛ города получили в размере 26 млрд. грн.

Только два украинских областных центра потратили на ВСУ больше, чем на благоустройство – Forbes

Forbes подсчитал расходы городов на войну и благоустройство. Фото из открытых источников

Forbes указывает, что местные бюджеты могут косвенно поддерживать ВСУ с помощью облигаций или помогать с волонтерской помощью. Но исключением в таком есть местные бригады ТРО, которые областные центры могут финансировать.


Оказалось, что Житомир стал единственным городом, где расходы на оборону значительно превысили средства, выделенные на благоустройство. Житомир на финансирование обороны перевел 547 млн гривен, тогда как на благоустройство – 246. Другим город, который также выделил больше средств на финансирование ВСУ, был Луцк – 156 млн гривен, тогда как расходы на сферу благоустройства города составили 152 млн гривен.

Больше всего расходов на ВСУ было передано в Днепре – 1,386 млрд гривен. Также Днепр лидирует по расходам на благоустройство – 3,241 млрд гривен. На втором месте оказалась Одесса, которая выделила из бюджета 558 млн. гривен на ТРО. В пятерку также вошли Житомир, Львов и Полтава.

Такие города, как Харьков, Ужгород и Херсон, не передавали средства городского бюджета на военные силы.

Просмотреть список городов по расходам на ВСУ и благоустройство от издания Forbes можно ниже:

Только два украинских областных центра потратили на ВСУ больше, чем на благоустройство – Forbes - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по военным расходам.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отменят стипендии некоторым студентам.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:37

Ось тільки одна схема розпилу - на ПДФО. Чому цих блатних військових яких тримають далі від передовій не замінять жінками? У НАТО жінки і пілотами і авіаносцями командують. В нас можуть також і у протиповітряний служити, за дронами полювати, штабні операції виконувати. Є достатньо військових посад у тилу які зараз займають блатні. Треба їх жінкам передати і заробляти будуть гарно і пільги ветеранські, а блатных на передову.


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