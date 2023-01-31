Точечная энергонезависимость: В Украине запустили первую малую электростанцию на базе муниципалитета

В Ирпене установили малую электростанцию, являющуюся примером распределенной энергогенерации. Это первый подобный проект в Украине на базе муниципалитета, пишут "Комментарии" по информации сайта Верховной Рады.



первая в Украине малая электростанция

Для установки новой электростанции необходимо было подготовить бетонный фундамент и подвести газовые и электрические сети, ведь она прибыла полностью укомплектованной. Запустили ее всего через несколько дней.

"Малые электростанции, в большинстве своем имеют несколько мегаватт мощности. Однако, например, если будут смонтированы десятки таких станций – это уже соразмерно с мощностью потребления Киевской области", — отмечает Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Малые электростанции располагают на небольшом расстоянии от потребителя, снабжая электроэнергией объекты коммунальной инфраструктуры, бюджетные учреждения, организации и/или отдельные дома.

Преимуществами такой распределенной генерации электроэнергии, в частности, меньшая уязвимость при массированных ракетных атаках. Обстрелами невозможно одновременно вывести из строя сеть малых энергообъектов, так как это можно сделать с большими электростанциями и подстанциями.

Среди других преимуществ – у них значительно больший моторесурс и лучшие экономические показатели по сравнению с генераторами. Монтаж сети из нескольких малых электростанций по сравнению с монтажом привычных больших теплоэлектростанций не требует значительного времени, а эксплуатация объектов распределенной генерации может производиться с использованием имеющегося персонала предприятий коммунальной инфраструктуры.

Первый такой проект по запуску малой электростанции был осуществлен при координации Председателя энергетического комитета парламента Андрея Геруса австрийской компанией INNIO и авторизованным дистрибьютором ее газопоршневых электростанций Jenbacher (Енбахер), компанией ООО "КТС Инжиниринг", совместно с Ирпинской. Проект предусматривает бесплатную установку и использование городом газопоршневой электростанции в Ирпене.

От этой малой электростанции будет работать котельная, предоставляющая услуги теплоснабжения 70% жителям Ирпеня. Также к новой электростанции будут подключены объекты критической инфраструктуры города: школы, больница, горсовет.

Контейнерная электростанция использует природный газ, что уменьшает стоимость производимого киловатт по сравнению с дизельным топливом.

"Эта установка, по сравнению с дизельным генератором, представляет собой постоянный, а не резервный источник питания и спроектирована для работы в непрерывном режиме на протяжении всего срока эксплуатации, — отметил Андрей Герус, — такие готовые решения позволяют быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектам коммунального хозяйства при постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры".

По словам нардепа, масштабирование таких проектов распределенного поколения по всей Украине повысит устойчивость и гибкость Объединенной энергосистемы и станет шагом к европейским стандартам работы в энергетике.

"В ближайших планах установить 100 малых электростанций, которые позволят заживить самые критические объекты", — добавляет он.

Как писали ранее "Комментарии", по Украине начали развертывать сеть газотурбинных и газопоршневых миниэлектростанций . Их можно использовать в больших городах для снабжения водой и теплом, а также для энергетической безопасности атомной генерации.

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