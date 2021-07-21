ТКГ утвердила экспертов, которые обследуют затопленные шахты на Донбассе

Трехсторонняя й контактн й групп и (ТКГ) удалось утвердить состав экспертов, на которых ляжет обязанность изучить проблему затопленных шахт на оккупированных территориях украинского Донбасса. Допуска экспертов в ОРДЛО пытались достичь несколько месяцев, ведь в регионе назревает экологическая катастрофа. Об этом сообщается на странице представителя Донецка в украинской делегации ТКГ Сергея Гармаша в Facebook.



На Донбасі назріває екологічна катастрофа. Фото: facebook.com/oscesmm

Он отметил, что сегодня, 21 июля, на переговорах объявили, что список группы экспертов, которая с сентября этого года может начать изучение вопрос затопления шахт на оккупированной территории, уже утвержден.

"Правда," может" и "начнет "- это не одно и то же, но, будем надеяться, потому что проблема становится реально угрожающей жизни людей в ОРДЛО", — сказал Гармаш.

Как писали "Комментарии", 6 июля скандалом завершилось очередное заседание представителей политической подгруппы в ТКГ по Донбассу. По словам члена делегации Сергея Гармаша, россияне предложили украинцам пообщаться с жительницей ОРДЛО Майей Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты думают о возможном согласие России на участие Штатов в переговорах по Донбассу. Подробности — в нашем материале. Также на портале вы можете узнать о том, почему украинские политики все чаще говорят о вероятном референдум, касающегося ОРДЛО.



Напомним, по словам советника отечественной делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича, вся "народная милиция" так называемых "республик" состоит из российских граждан .

Как пояснил Арестович, такими данными поделились участники последнего заседания Большой семерки. Среди прочего, представители этих государств официально отметили, что РФ является одной из сторон военного противостояния в Донецкой и Луганской областях.







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