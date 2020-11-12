ТКГ настаивает на разминировании 19 участков на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе настаивает на срочном разминировании 19 участков на Донбассе. Об этом они сообщили на своей Facebook-странице после очередной видеоконференции.

Фото: Восточный Вариант

Актуальность разминирования тесно связана с погодными условиями. Ведь, если процесс затянется до морозов и ухудшения погоды, разминирование территорий будет невозможным.

О необходимости разминирования территорий на Донбассе напоминал еще в 2019 году Президент Украины во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года.

Сейчас запланировано разминировать 19 восточных участков: кладбища, электросети, объекты водоснабжения, которые находятся на линии разграничения.

Также делегация сообщила, что стороны достигли определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Пока эти условия — чисто технические.

Сайт "Комментарии" напоминает своим читателям, что Украина возобновила пропуск людей через линию разграничения. Пропуск будет проводиться ежедневно с 8.00 до 18.00. Въезд-выезд осуществляется с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий.

















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