ТКГ настаивает на разминировании 19 участков на Донбассе

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Кириєнко Анна
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе настаивает на срочном разминировании 19 участков на Донбассе. Об этом они сообщили на своей Facebook-странице после очередной видеоконференции.
Фото: Восточный Вариант
Актуальность разминирования тесно связана с погодными условиями. Ведь, если процесс затянется до морозов и ухудшения погоды, разминирование территорий будет невозможным.
О необходимости разминирования территорий на Донбассе напоминал еще в 2019 году Президент Украины во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года.
Сейчас запланировано разминировать 19 восточных участков: кладбища, электросети, объекты водоснабжения, которые находятся на линии разграничения.
Также делегация сообщила, что стороны достигли определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Пока эти условия — чисто технические.
Сайт "Комментарии" напоминает своим читателям, что Украина возобновила пропуск людей через линию разграничения. Пропуск будет проводиться ежедневно с 8.00 до 18.00. Въезд-выезд осуществляется с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий.
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