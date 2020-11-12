kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

15862.84

ETH/USD

463.15

LTC/USD

59.09

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика ТКГ настаивает на разминировании 19 участков на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

ТКГ настаивает на разминировании 19 участков на Донбассе

Разминирование восточных территорий следует начать до наступления морозов

сегодня, 08:55
Автор:

Кириєнко Анна

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе настаивает на срочном разминировании 19 участков на Донбассе. Об этом они сообщили на своей Facebook-странице после очередной видеоконференции.

ТКГ настаивает на разминировании 19 участков на Донбассе

Фото: Восточный Вариант

Актуальность разминирования тесно связана с погодными условиями. Ведь, если процесс затянется до морозов и ухудшения погоды, разминирование территорий будет невозможным.

О необходимости разминирования территорий на Донбассе напоминал еще в 2019 году Президент Украины во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года.

Сейчас запланировано разминировать 19 восточных участков: кладбища, электросети, объекты водоснабжения, которые находятся на линии разграничения.

Также делегация сообщила, что стороны достигли определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Пока эти условия — чисто технические.

Сайт "Комментарии" напоминает своим читателям, что Украина возобновила пропуск людей через линию разграничения. Пропуск будет проводиться ежедневно с 8.00 до 18.00. Въезд-выезд осуществляется с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/war/viyna-na-donbasi-ukrajina-v-tkg-napolyagaye-na-rozminuvanni-19-dilyanok-na-donbasi-novini-donbasu-11215958.html?_ga=2.210380957.904213827.1605106417-323982004.1603272846
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ