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Тимошенко потроллили за ее переживания в Дубае – нападет ли РФ на Украину

Журналист Михаил Ткач рассказал, как Тимошенко месяц провела вдалеке от Родины

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко месяц провела в Дубаи, где, судя с ее слов, она переживала вместе с украинцами – нападет ли Россия на Украину? С таким троллингом в адрес Тимошенко обратился известный украинский журналист-расследователь Михаил Ткач.

Тимошенко потроллили за ее переживания в Дубае – нападет ли РФ на Украину

Юлия Тимошенко. Фото: Facebook Тимошенко

В Украине стартовал новый политический сезон, закончились каникулы народных избранников. На фоне новостей о возможности российского вторжения решила о себе дать знать и лидер партии "Батькивщина". Юлия Тимошенко выложила у себя в Facebook свое выступление с Согласительного совета ВР, подписав его трогательно: "сегодня каждая украинская семья живет переживанием – нападет ли Россия?". На такое сообщение отреагировал журналист-расследователь Михаил Ткач, опубликовав у себя в Facebook информацию о том, что Тимошенко еще 27 декабря вылетела из Украины в Дубаи и возвратился обратно на Родину лишь 23 января, аккурат перед возобновлением работы парламента.

"Реагируя на слова Юлии Тимошенко о проживаниях по поводу возможного российского вторжения Михаил Ткач написал: "действительно, сегодня каждая украинская семья живет 27 дней в Дубаи с такими мыслями".

Читайте также на портале "Комментарии" – Юлия Тимошенко продолжает оставаться одной из самых стильных женщин в парламенте, не предоставляя шанса никому другому стать первой. Вот и теперь Тимошенко решила покорить своих сторонников и удивить оппонентов новым стильным образом. Лидер партии "Батькивщина" появилась в Верховной Раде с новой причёской и в платье с кожаными вставками.

Тимошенко потроллили за ее переживания в Дубае – нападет ли РФ на Украину - фото 2


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