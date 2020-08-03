Тимошенко официально признала, что "межпарламентский диалог" Медведчука - это перспективная площадка

Тимошенко поддержала инициативу лидера ОПЗЖ

Юлия Тимошенко фактически высказалась за то, чтобы поддержать "Межпарламентский диалог" Виктора Медведчука, который работает над выполнением "Минских соглашений". К такому выводу пришел политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

"Я все правильно понял? Тимошенко решила поддержать инициативу Медведчука о создании межпарламентского измерения "Нормандии"..., - написал Чаплыга на своей странице в фейсбуке.

Чаплыга приводит заявление главы фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко о том, что власть во главе с Зеленским "завела все мирные переговоры в тупик" и "подвела наших международных партнеров", поэтому необходимо создать специальную парламентскую миссию, которая будет заниматься мирным урегулированием на Донбассе.

"Странно, но именно о перспективности ТАКОГО пути, предложенного Медведчуком, я говорил во всех эфирах, а меня называли "рукой Кремля"... - возмущается активист.

"При чем, что самое смешное, я приводил именно эти же аргументы!" - добавил он.

Вместе с тем, Чаплыга недоумевает, зачем "изобретать велосипед", если уже действует межпарламентская платформа Виктора Медведчука.

"Одного не понимаю, если уже есть платформа и база на ТЕХ ЖЕ принципах и на том же механизме, зачем "изобретать велосипед?" - задается вопросом активист.

"Выходит, как у "Слуг": если проект закона хороший, но его предложил Медведчук, значит нужно в нем изменить два слова и зарегистрировать от "Слуг" как альтернативный и его и проголосовать", - проводил параллели блогер.

В завершение, Чаплыга выразил удовлетворение от того, что украинские политики публично признают, что за "межпарламентским диалогом" Медведчука будущее.

"Как бы там ни было... Рад, что не прошло и полгода, как многие стали осознавать перспективность именно межпарламентского измерения "Нормандского Формата", - резюмировал политический активист и блогер Михаил Чаплыга.





Напомним, в ноябре 2019 года глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук возглавил межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция". Задача "Межпарламентского диалога" - привлечь парламентариев стран "нормандской четверки" к работе по реализации "Минских соглашений".



В декабре 2019 года российский президент Владимир Путин во время встречи с Виктором Медведчуком официально поддержал инициативу межпарламентского диалога в "нормандском формате".

"Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей", - заявил Владимир Путин во время встречи с Виктором Медведчуком.

24 января 2020 года в Париже члены Сената и Национального собрания Франции выразили готовность подключиться к "Межпарламентскому диалогу во имя мира" Виктора Медведчука, чтобы совместно работать над выполнением "Минских соглашений".

28 января 2020 года свое участие в "Межпарламентском диалоге" подтвердили депутаты бундестага ФРГ.

В марте 2020 года в рамках "Межпарламентского диалога во имя мира" прошла рабочая встреча украинской делегации с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Как ранее сообщали "Комментарии", после местных выборов осенью 2020 года влияние президентской партии "Слуга народа" может серьезно упасть.





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