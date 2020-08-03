kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.08.2020

BTC/USD

11428.25

ETH/USD

392.75

LTC/USD

59.18

НБУ 03.08.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Тимошенко официально признала, что "межпарламентский диалог" Медведчука - это перспективная площадка
commentss НОВОСТИ Все новости

Тимошенко официально признала, что "межпарламентский диалог" Медведчука - это перспективная площадка

По мнению политического эксперта Михаила Чаплыги, глава "Батькивщины" поддержала инициативу лидера ОПЗЖ

сегодня, 18:12
Автор:

Комментарии
Тимошенко официально признала, что "межпарламентский диалог" Медведчука - это перспективная площадка

Тимошенко поддержала инициативу лидера ОПЗЖ

Юлия Тимошенко фактически высказалась за то, чтобы поддержать "Межпарламентский диалог" Виктора Медведчука, который работает над выполнением "Минских соглашений". К такому выводу пришел политический активист и блогер Михаил Чаплыга. 

"Я все правильно понял? Тимошенко решила поддержать инициативу Медведчука о создании межпарламентского измерения "Нормандии"..., - написал Чаплыга на своей странице в фейсбуке. 

Чаплыга приводит заявление главы фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко о том, что власть во главе с Зеленским "завела все мирные переговоры в тупик" и "подвела наших международных партнеров", поэтому необходимо создать специальную парламентскую миссию, которая будет заниматься мирным урегулированием на Донбассе. 

"Странно, но именно о перспективности ТАКОГО пути, предложенного Медведчуком, я говорил во всех эфирах, а меня называли "рукой Кремля"... - возмущается активист. 

"При чем, что самое смешное, я приводил именно эти же аргументы!" - добавил он. 

Вместе с тем, Чаплыга недоумевает, зачем "изобретать велосипед", если уже действует межпарламентская платформа Виктора Медведчука. 

"Одного не понимаю, если уже есть платформа и база на ТЕХ ЖЕ принципах и на том же механизме, зачем "изобретать велосипед?" - задается вопросом активист. 

"Выходит, как у "Слуг": если проект закона хороший, но его предложил Медведчук, значит нужно в нем изменить два слова и зарегистрировать от "Слуг" как альтернативный и его и проголосовать", - проводил параллели блогер. 

В завершение, Чаплыга выразил удовлетворение от того, что украинские политики публично признают, что за "межпарламентским диалогом" Медведчука будущее. 

"Как бы там ни было... Рад, что не прошло и полгода, как многие стали осознавать перспективность именно межпарламентского измерения "Нормандского Формата", - резюмировал политический активист и блогер Михаил Чаплыга. 


Напомним, в ноябре 2019 года глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук возглавил межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция". Задача "Межпарламентского диалога" - привлечь парламентариев стран "нормандской четверки" к работе по реализации "Минских соглашений". 

В декабре 2019 года российский президент Владимир Путин во время встречи с Виктором Медведчуком официально поддержал инициативу межпарламентского диалога в "нормандском формате". 

"Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей", - заявил Владимир Путин во время встречи с Виктором Медведчуком. 

24 января 2020 года в Париже члены Сената и Национального собрания Франции выразили готовность подключиться к "Межпарламентскому диалогу во имя мира" Виктора Медведчука, чтобы совместно работать над выполнением "Минских соглашений". 

28 января 2020 года свое участие в "Межпарламентском диалоге" подтвердили депутаты бундестага ФРГ. 

В марте 2020 года в рамках "Межпарламентского диалога во имя мира" прошла рабочая встреча украинской делегации с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Как ранее сообщали "Комментарии", после местных выборов осенью 2020 года влияние президентской партии "Слуга народа" может серьезно упасть. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!