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Главная Новости Политика внутренняя политика Тема атаки на СМИ и репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком будет все активнее звучать на Западе – Акимова
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Тема атаки на СМИ и репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком будет все активнее звучать на Западе – Акимова

Чем дальше, тем больше эта тема будет развиваться по нарастающей, — Акимова

сегодня, 18:43
Автор:

Станислав Молчанов

Публикация статьи российского экономиста и социолога Владислава Иноземцева в The Independent означает, что атака украинской власти на СМИ и репрессии против оппозиции – это "горячая тема" для западной прессы. Об этом пишет журналист Галина Акимова на сайте "Корреспондент". 

Тема атаки на СМИ и репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком будет все активнее звучать на Западе – Акимова

Владислав Иноземцев

Акимова сообщает, что автор статьи под красноречивым заглавием "Нельзя допустить, чтобы авторитаризм пустил корни – где бы то ни было" – это известный российский либеральный экономист и социолог Владислав Иноземцев, к которому прислушиваются на Западе. 

"Иноземцев – политический оппонент Владимира Путина и нынешней российской власти. Простой пример: 19 сентября – это последний день выборов в Госдуму РФ. Иноземцев – один из тех, кто призывал к бойкоту выборов в Государственную Думу. В марте 2020 года Иноземцев был в составе группы прозападных либералов, которые подписали обращение к гражданам России с призывом голосовать против поправок в Конституцию, предложенных Владимиром Путиным. В 2010 году Иноземцев был одним из тех, кто подписал известное обращение "Путин должен уйти", – характеризует она автора статьи.
 

"Самое главное, что Иноземцев известен на Западе, поэтому к его голосу прислушиваются и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине", – добавляет журналист. 

Автор начинает свою статью с тезиса о том, что сегодня свобода слова подвергается нападкам во всех частях света. В качестве одного из примеров Иноземцев приводит современную Украину, где власть с помощью механизма санкций закрыла три телеканала ("112 Украина", NewsOne, ZIK) и Интернет-сайт "Страна"", – отмечает Акимова.

"Также автор The Independent приводит пример санкций как неправового способа сводить счеты с политическими оппонентами. Иноземцев подчеркивает, что в целом украинская власть объявила санкции против около 100 граждан Украины, начиная с оппозиционного лидера Виктора Медведчука", – подчеркивает журналист. 

"По словам Иноземцева, Запад должен удержать Украину от сползания в авторитаризм, иначе увидит, как все его усилия по реформированию пошли прахом", – уточняет журналист. 

В связи с этим Акимова прогнозирует, что тема атаки на свободу слова и репрессий против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком будет все активнее звучать в западных СМИ. 

"Как следует понимать статью видного российского либерала Владислава Иноземцева, уважаемого в странах Запада? Статья в The Independent означает, что тема атаки на свободу слова и репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком, которые осуществляет украинская власть, по-прежнему является "горячей темой" в западных СМИ. И все говорит о том, что чем дальше, тем больше эта тема будет развиваться по нарастающей", – делает прогноз журналист. 


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Источник: https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4398424/
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