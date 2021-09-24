Публикация статьи российского экономиста и социолога Владислава Иноземцева в The Independent означает, что атака украинской власти на СМИ и репрессии против оппозиции – это "горячая тема" для западной прессы. Об этом пишет журналист Галина Акимова на сайте "Корреспондент".

Владислав Иноземцев

Акимова сообщает, что автор статьи под красноречивым заглавием "Нельзя допустить, чтобы авторитаризм пустил корни – где бы то ни было" – это известный российский либеральный экономист и социолог Владислав Иноземцев, к которому прислушиваются на Западе.

"Иноземцев – политический оппонент Владимира Путина и нынешней российской власти. Простой пример: 19 сентября – это последний день выборов в Госдуму РФ. Иноземцев – один из тех, кто призывал к бойкоту выборов в Государственную Думу. В марте 2020 года Иноземцев был в составе группы прозападных либералов, которые подписали обращение к гражданам России с призывом голосовать против поправок в Конституцию, предложенных Владимиром Путиным. В 2010 году Иноземцев был одним из тех, кто подписал известное обращение "Путин должен уйти", – характеризует она автора статьи.

"Самое главное, что Иноземцев известен на Западе, поэтому к его голосу прислушиваются и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине", – добавляет журналист.





Автор начинает свою статью с тезиса о том, что сегодня свобода слова подвергается нападкам во всех частях света. В качестве одного из примеров Иноземцев приводит современную Украину, где власть с помощью механизма санкций закрыла три телеканала ("112 Украина", NewsOne, ZIK) и Интернет-сайт "Страна"", – отмечает Акимова.





"Также автор The Independent приводит пример санкций как неправового способа сводить счеты с политическими оппонентами. Иноземцев подчеркивает, что в целом украинская власть объявила санкции против около 100 граждан Украины, начиная с оппозиционного лидера Виктора Медведчука", – подчеркивает журналист.



"По словам Иноземцева, Запад должен удержать Украину от сползания в авторитаризм, иначе увидит, как все его усилия по реформированию пошли прахом", – уточняет журналист.

В связи с этим Акимова прогнозирует, что тема атаки на свободу слова и репрессий против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком будет все активнее звучать в западных СМИ.

"Как следует понимать статью видного российского либерала Владислава Иноземцева, уважаемого в странах Запада? Статья в The Independent означает, что тема атаки на свободу слова и репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком, которые осуществляет украинская власть, по-прежнему является "горячей темой" в западных СМИ. И все говорит о том, что чем дальше, тем больше эта тема будет развиваться по нарастающей", – делает прогноз журналист.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!