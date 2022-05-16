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Тайные группы "Моссада": Геращенко рассказал, есть ли в Украине похожие организации

Тайные группы "Моссада" искали после Второй мировой нацистов, скрывшихся от правосудия

сегодня, 20:13
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране созданы подразделения, действующие, как аналогичные, тайные группы разведки "Моссад" из Израиля, разыскивающие нацистов. Сейчас эти силы возможно действуют, не используя все свои возможности. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, отвечая на вопросы журналиста Дмитрия Гордона.

Тайные группы "Моссада": Геращенко рассказал, есть ли в Украине похожие организации

Антон Геращенко рассказал о тайных группах "Моссада" (фото из открытых источников)

"Как я понимаю, такое подразделение уже есть, оно уже работает, и вы видите результаты этой работы. Мы не заявляем об этом публично, даже в Израиле об этом не заявляют. Но мы видим, как участились взрывы газа, как участились поломки железных дорог, как сами по себе разрушаются мосты в Белгородской и Курской областях, по которым идет подвоз танков и топлива", — сообщил Геращенко.

Советник министра отметил, что аналогичные группы теперь, по-видимому, действуют, не используя все свои возможности.

Антон Геращенко сказал, что не завидует определенным россиянам, которые отправились к нам убивать украинских граждан. Ведь представители разведки уже обнародовали немало имен палачей, которые уничтожали мирное население в Буче... У правоохранителей есть списки российских летчиков, которые сбрасывали бомбы на столицу, Чернигов, Харьков и другие города. Так что эта деятельность будет делом на будущее.

Важно, что после окончания Второй мировой войны многие нацисты из Германии скрылись на территории разных стран. Израильское подразделение "Амаль" совершило несколько операций, чтобы их поймать или ликвидировать. Известно о том, как похитили ответственного за Холокост нациста. Адольф Эйхман был пойман в 1960 году, до этого скрывался в городе Буэнос-Айрес. Нациста тайно привезли Израиль и после суда казнили.

Так же ликвидировали карателя Герберта Цукурса из Латвии, проживавшего в Уругвае. Это произошло в 1965 году. "Рижский вешатель" известен тем, что был причастен к убийствам примерно 30 тысяч евреев.

Важно, что список подразделения "Амаль" насчитывал 15 высокопоставленных карателей, некоторые из них не дождались наказания, потому что запланированные спецоперации проваливались.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в оккупированном Херсоне кафиры начали "отжим" квартир.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E-kzVEta2Jo&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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