"Сырский прячется на даче": Безуглая выдала новую "сенсацию"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "прячется на даче" в Харьковской области, заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

Безуглая снова раскритиковала Сырского. Фото из открытых источников

Также, по ее данным, на взятке якобы попался начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

"Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели? Документы подписывает его заместитель. Одновременно с этим все больше и больше распространяются слухи о взятках, на которых якобы поймали Баргилевича. Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше ухудшает без того низкий в боевых подразделениях авторитет Генштаба ВСУ", — сообщила Марьяна Безуглая.

При этом депутат добавила, что надеется, что "слухи о дачу и взятке есть только выдумками".

"Но они (слухи – ред.) распространяются везде, поэтому опровергните их и покажитесь. Оба", — обратилась Безуглая к Сырскому и Баргилевичу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

