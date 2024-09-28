"Сырский прячется на даче": Безуглая выдала новую "сенсацию"

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Марьян Ощановский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "прячется на даче" в Харьковской области, заявила народный депутат Марьяна Безуглая.
Безуглая снова раскритиковала Сырского. Фото из открытых источников
Также, по ее данным, на взятке якобы попался начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич.
При этом депутат добавила, что надеется, что "слухи о дачу и взятке есть только выдумками".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.
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