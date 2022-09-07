Сын опального Андрея Портнова сбежал из Украины притворившись волонтером

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Афанасьева Анна
Наследник российского политика, адвоката и юриста Андрея Портнова сумел
покинуть границы Украины, будучи в 29-летнем призывном возрасте, под видом
волонтера. Об этом сообщает проект "Радио свободы" "Схемы".
Фото "Радио свобода": Андрей и Игорь Портновы
Отмечается, что Игорю Портнову еще в начале весны удалось получить
разрешение на выезд из страны в направлении Польши, как волонтеру, который ехал
за гуммопомощью. С тех пор границу в обратном направлении он не пересекал.
Как выяснили журналисты, помогла сбежавшему в этом Львовская военная
администрация, которая и внесла Игоря в систему "Шлях" 22 марта этого года,
после обращения ОО "Народная самооборона". И уже на следующий день, как лицо
призывного возраста, с разрешением временного выезда из страны за гуманитарной
помощью, он покинул Украину. Вместе с сыном Андрея Портнова, из страны уехал и
его племянник Иван Поддубнов, автомобилем которого молодые люди и пересекли
границу.
В свою очередь, на просьбу прокомментировать эту ситуацию Львовская
областная военная администрация ответила, что к ней ежедневно поступает более
двухсот обращений от общественных организаций, с просьбой внесения волонтеров в
систему "Шлях", а это в человеческом эквиваленте более двух тысяч людей. Так
что подобных проблем возникает немало, из-за отсутствия у администрации
инструментов и функций для проверки каждого.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что несмотря на запрет мужчинам
призывного возраста покидать Украину, экс-регионал и бывший первый заместитель
главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в возрасте 48-ми
лет сбежал из Украины 3 июня 2022 года. Более того, Службой безопасности
Украины было закрыто уголовное производство по государственной измене
Портновым, который, к тому же, сумел отсудить у нашей страны 7 млн грн. (около
$300 тыс.) компенсации за нанесение ущерба его чести и достоинству.
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Ігор
сегодня, 12:23
За подібними схемами виїхали всі мажори, Квартал 95, прокурори, інша органіка. Зе з його хунтою розвели корупцію якої "аналоговнет". Вони всі харчувались з бюджетного корита, а воювати до останнього українця повинні інші. На заході вони живуть в нечуваний розкоші, а майно вимагають віджимати в російських олігархів, які чесно платили податки Путіну, а той будував сильну військову економіку.