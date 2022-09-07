logo

BTC/USD

18765.93

ETH/USD

1515.44

LTC/USD

54.21

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Сын опального Андрея Портнова сбежал из Украины притворившись волонтером
commentss НОВОСТИ Все новости

Сын опального Андрея Портнова сбежал из Украины притворившись волонтером

В семье Портновых еще один «бегунок»

сегодня, 12:37
Автор:

Афанасьева Анна
Поделитесь публикацией:

Наследник российского политика, адвоката и юриста Андрея Портнова сумел покинуть границы Украины, будучи в 29-летнем призывном возрасте, под видом волонтера. Об этом сообщает проект "Радио свободы" "Схемы".

Сын опального Андрея Портнова сбежал из Украины притворившись волонтером

Фото "Радио свобода": Андрей и Игорь Портновы

Отмечается, что Игорю Портнову еще в начале весны удалось получить разрешение на выезд из страны в направлении Польши, как волонтеру, который ехал за гуммопомощью. С тех пор границу в обратном направлении он не пересекал.

Как выяснили журналисты, помогла сбежавшему в этом Львовская военная администрация, которая и внесла Игоря в систему "Шлях" 22 марта этого года, после обращения ОО "Народная самооборона". И уже на следующий день, как лицо призывного возраста, с разрешением временного выезда из страны за гуманитарной помощью, он покинул Украину. Вместе с сыном Андрея Портнова, из страны уехал и его племянник Иван Поддубнов, автомобилем которого молодые люди и пересекли границу.

В свою очередь, на просьбу прокомментировать эту ситуацию Львовская областная военная администрация ответила, что к ней ежедневно поступает более двухсот обращений от общественных организаций, с просьбой внесения волонтеров в систему "Шлях", а это в человеческом эквиваленте более двух тысяч людей. Так что подобных проблем возникает немало, из-за отсутствия у администрации инструментов и функций для проверки каждого.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что несмотря на запрет мужчинам призывного возраста покидать Украину, экс-регионал и бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в возрасте 48-ми лет сбежал из Украины 3 июня 2022 года. Более того, Службой безопасности Украины было закрыто уголовное производство по государственной измене Портновым, который, к тому же, сумел отсудить у нашей страны 7 млн грн. (около $300 тыс.) компенсации за нанесение ущерба его чести и достоинству.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:23

За подібними схемами виїхали всі мажори, Квартал 95, прокурори, інша органіка. Зе з його хунтою розвели корупцію якої "аналоговнет". Вони всі харчувались з бюджетного корита, а воювати до останнього українця повинні інші. На заході вони живуть в нечуваний розкоші, а майно вимагають віджимати в російських олігархів, які чесно платили податки Путіну, а той будував сильну військову економіку.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!