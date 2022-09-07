Сын опального Андрея Портнова сбежал из Украины притворившись волонтером

Наследник российского политика, адвоката и юриста Андрея Портнова сумел покинуть границы Украины, будучи в 29-летнем призывном возрасте, под видом волонтера. Об этом сообщает проект "Радио свободы" "Схемы".

Фото "Радио свобода": Андрей и Игорь Портновы

Отмечается, что Игорю Портнову еще в начале весны удалось получить разрешение на выезд из страны в направлении Польши, как волонтеру, который ехал за гуммопомощью. С тех пор границу в обратном направлении он не пересекал.

Как выяснили журналисты, помогла сбежавшему в этом Львовская военная администрация, которая и внесла Игоря в систему "Шлях" 22 марта этого года, после обращения ОО "Народная самооборона". И уже на следующий день, как лицо призывного возраста, с разрешением временного выезда из страны за гуманитарной помощью, он покинул Украину. Вместе с сыном Андрея Портнова, из страны уехал и его племянник Иван Поддубнов, автомобилем которого молодые люди и пересекли границу.

В свою очередь, на просьбу прокомментировать эту ситуацию Львовская областная военная администрация ответила, что к ней ежедневно поступает более двухсот обращений от общественных организаций, с просьбой внесения волонтеров в систему "Шлях", а это в человеческом эквиваленте более двух тысяч людей. Так что подобных проблем возникает немало, из-за отсутствия у администрации инструментов и функций для проверки каждого.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что несмотря на запрет мужчинам призывного возраста покидать Украину, экс-регионал и бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в возрасте 48-ми лет сбежал из Украины 3 июня 2022 года. Более того, Службой безопасности Украины было закрыто уголовное производство по государственной измене Портновым, который, к тому же, сумел отсудить у нашей страны 7 млн грн. (около $300 тыс.) компенсации за нанесение ущерба его чести и достоинству.

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