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Связаны ли курсанты Национальной академии Сухопутных войск им. Сагайдачного с организацией "Centuria"

Проверка сотрудничества курсантов Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с ультраправой организацией "Centuria"

сегодня, 18:58
Автор:

Елена Бурдейная

Андрей Таран, министр обороны Украины, поручил провести проверку Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного относительно сотрудничества с ультраправой организацией "Centuria", информирует официальный портал Минобороны.

Связаны ли курсанты Национальной академии Сухопутных войск им. Сагайдачного с организацией "Centuria"

Здание Министерства обороны Украины - фото з сайта

Военная служба правопорядка ВСУ должна провести расследование возможного сотрудничество военных курсантов, обучающихся в Национальной академии Сухопутных войск, с организацией "Сеnturia", которая, по предположениям, является ультраправой организацией  и занимается незаконной деятельностью. Также будет проведена служебная проверка соглашений, заключенных Управлением физической культуры и спорта Минобороны Украины с ОО "Украинская федерация смешанных боевых искусств". 

"Centuria" — общественная организация, которая на страницах своих соц. сетей заявляет о приверженности украинской государственности и европейским традициям. При этом члены сообщества считают, что в борьбе за свои идеи они вправе использовать любые методы и средства. Также они заявляют о поддержке добровольцев полка "Азов", находящихся в СИЗО. О "Centuria" время от времени вспоминают на сайтах российских пропагандистских СМИ, когда нужно акцентировать внимание на опасности украинской патриотической молодежи.

Проверка ВСУ инициирована из-за информации, появившейся в ряде онлайн-СМИ Украины, которые ссылаются на отчет, подготовленный The Ceorge Washington Univercity исследователем Алексеем Кузьменко из Institute European, Russian, and Eurasian Studies (IERES). Институт имеет целью воспитывать новое поколение международных лидеров, консультирует политиков о сотрудничестве России, США, Европы и стран Евразии, исследует темы "Транснациональная история ультраправых", "Русский консерватизм" и другие.

Автор Алексей Кузьменко подготовил 93-страничную работу Far-Right Group Made Its Home in Ukraine's Major Western Military Training Hub ( "ультраправые группировки расположился в большом западном военном учебном центре Украины"). В работе указано, что украинские военнослужащие, окончившие Национальную академию Сухопутных войск, открыто заявляют о заинтересованности идеями и деятельностью "Centuria". Это подтверждается скринами постов с соц. сетей и фото армейцев на военных учениях и рядом со зданием Royal Military Academy Sandhurst (RMAS) — военной академией британской армии.

Как информировал портал "Комментарии", патриотическая украинская молодежь отличились так называемой "помойной" акцией перед домом Федора Христенко, депутата ВР от ОПЗЖ.


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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/09/29/ministrom-oboroni-ukraini-priznacheno-sluzhbovu-perevirku-informaczii-poshirenoi-u-zmi/
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