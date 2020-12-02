Свои надежды на улучшение жизни в Украине избиратели Зеленского теперь связывают с Медведчуком – Чемерис

Результаты местных выборов и последние социологические опросы показывают, что свои надежды на установление мира в стране и восстановление экономики украинцы все больше связывают с партией Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Фото из открытых источников

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал политический эксперт и правозащитник Владимир Чемерис.

Так, согласно результатам соцопроса центра "Социальный мониторинг", если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшие дни, то ОПЗЖ набрала бы 22% голосов. Таким образом, партия Медведчука уверенно оторвалась от конкурентов и вплотную приблизилась к "Слугам народа", рейтинг которых обвалился до 25%.

Эксперт отмечает, что падение рейтинга партии Зеленского является следствием невыполнения своих предвыборных обещаний.

"Надежды на мир, на восстановление гражданских прав, на изменения социально-экономической политики – они не оправдались. И это – причина падения", – сказал Чемерис.

По мнению правозащитника, электорат Зеленского переходит к ОПЗЖ, потому что эта партия не просто обещает, а предлагает конкретные действия. Медведчук, как бы к нему не относились, показал, что ОПЗЖ реально предлагает украинцам исполнение тех надежд, которые не выполняет “Слуга народа”, подчеркнул Чемерис.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медвчедчук сообщил, что действующей власти необходима кардинальная перезагрузка, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов.

"Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное – преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Закономерным результатом подобного катастрофического экономического провала и антисоциальной политики должна стать немедленная отставка правительства. Более того, чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная “перезагрузка”, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов", – сказал Виктор Медведчук.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы обратились к Виктору Медведчуку ради спасения миллионов жизней. Они призвали чиновников закупить вакцину у России, которая благодаря действиям председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука готова выделить ее нам вне очереди, либо начать производство вакцины в Украине по российской формуле.



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