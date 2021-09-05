Существует политический заказ на изоляцию Медведчука, который не согласен с властью, что уничтожает Украину, - депутат

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Козлова Альбіна
Относительно ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку, которое сегодня рассмотрит Печерский районный суд города Киева, позиция ОПЗЖ остается неизменной: дела, по которому власть хочет обвинить Медведчука, фактически нет.
Народный депутат Юрий Загородний, фото партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»
Об этом перед началом заседания суда заявил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.
Загородний обратил внимание на тот факт, что Медведчука обвиняют в государственной измене и нарушении правил ведения войны.
"А у нас что, официально объявлена война? Государственной измены абсолютно никакой нет", – указал нардеп.
А вот в действиях власти, продолжил Юрий Загородний, государственная измена есть.
"Виктор Медведчук указывает на все антинародные действия действующей украинской власти. Власти хотят избавиться от принципиального оппозиционного политика Украины – Виктора Медведчука, которого они просто боятся", ‒ объяснил парламентарий.
Юрий Загородний напомнил, что, когда начинался судебный абсурд в отношении Медведчука, власть вообще хотела его арестовать, однако доказательств вины политика не было никаких.
Как сообщал портал "Комментарии", запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Первый Независимый" связан с репрессиями против оппозиции.
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Обсуждения
Новости
олег
сегодня, 16:29
Звідки весь час беруться такі "городські сумасшедші" як цей дідок загородній!!??? Вони як у цирку у чарівника зрукава вискакують, своїм ротиком викакують якусь нісенітницю чи купу лайна і знову щезають, або ж вже їх розшукують. Це що - такий нюсмейкер??!! Що за дурень відзняв з ним сюжет? Купа освічених прибиральниць було, ні взяли у цього невігласа інтерв ю... Типу мертведчук - це ангел божий для України, а влада руйнує Україну!! От