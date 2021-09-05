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Существует политический заказ на изоляцию Медведчука, который не согласен с властью, что уничтожает Украину, - депутат

Ситуацию прокомментировал нардеп и руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний

сегодня, 16:45
Автор:

Козлова Альбіна








Относительно ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку, которое сегодня рассмотрит Печерский районный суд города Киева, позиция ОПЗЖ остается неизменной: дела, по которому власть хочет обвинить Медведчука, фактически нет. 

Существует политический заказ на изоляцию Медведчука, который не согласен с властью, что уничтожает Украину, - депутат

Народный депутат Юрий Загородний, фото партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Об этом перед началом заседания суда заявил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний. 

"Есть чисто политический заказ ‒ изолировать, обвинить неизвестно в чем принципиального, самого ответственного и профессионального оппозиционного политика Украины, который не согласен, как и вся наша партия, с курсом власти, направленным на уничтожение Украины. Виктор Медведчук предлагает альтернативный курс развития Украины", – отметил парламентарий.

Загородний обратил внимание на тот факт, что Медведчука обвиняют в государственной измене и нарушении правил ведения войны.

"А у нас что, официально объявлена война? Государственной измены абсолютно никакой нет", – указал нардеп.

А вот в действиях власти, продолжил Юрий Загородний, государственная измена есть.

"Виктор Медведчук указывает на все антинародные действия действующей украинской власти. Власти хотят избавиться от принципиального оппозиционного политика Украины – Виктора Медведчука, которого они просто боятся", ‒ объяснил парламентарий.

Юрий Загородний напомнил, что, когда начинался судебный абсурд в отношении Медведчука, власть вообще хотела его арестовать, однако доказательств вины политика не было никаких.

"Судья вынес решение о домашнем аресте. Теперь они не могут придумать, как продлить пребывание под домашним арестом. Нет оснований принимать такое решение. Сегодня "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет делать все возможное и обращаться в суд, чтобы взять на поруки Виктора Медведчука, избавить его от изоляции, чтобы он мог заниматься политической деятельностью на благо украинского народа и страны", – добавил Юрий Загородний.

Как сообщал портал "Комментарии", запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Первый Независимый" связан с репрессиями против оппозиции.



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Источник: https://zagittya.com.ua/en/news/novosti/jurij_zagorodnij_est_politicheskij_zakaz_izolirovat_medvedchuka_kotoryj_ne_soglasen_s_kursom_vlasti_unichtozhajuschej_ukrainu_.html
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comments

Обсуждения

олег

сегодня, 16:29

Звідки весь час беруться такі "городські сумасшедші" як цей дідок загородній!!??? Вони як у цирку у чарівника зрукава вискакують, своїм ротиком викакують якусь нісенітницю чи купу лайна і знову щезають, або ж вже їх розшукують. Це що - такий нюсмейкер??!! Що за дурень відзняв з ним сюжет? Купа освічених прибиральниць було, ні взяли у цього невігласа інтерв ю... Типу мертведчук - це ангел божий для України, а влада руйнує Україну!! От

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