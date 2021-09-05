Существует политический заказ на изоляцию Медведчука, который не согласен с властью, что уничтожает Украину, - депутат

Относительно ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку, которое сегодня рассмотрит Печерский районный суд города Киева, позиция ОПЗЖ остается неизменной: дела, по которому власть хочет обвинить Медведчука, фактически нет.

Народный депутат Юрий Загородний, фото партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Об этом перед началом заседания суда заявил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.

"Есть чисто политический заказ ‒ изолировать, обвинить неизвестно в чем принципиального, самого ответственного и профессионального оппозиционного политика Украины, который не согласен, как и вся наша партия, с курсом власти, направленным на уничтожение Украины. Виктор Медведчук предлагает альтернативный курс развития Украины", – отметил парламентарий.

Загородний обратил внимание на тот факт, что Медведчука обвиняют в государственной измене и нарушении правил ведения войны.

"А у нас что, официально объявлена война? Государственной измены абсолютно никакой нет", – указал нардеп.

А вот в действиях власти, продолжил Юрий Загородний, государственная измена есть.

"Виктор Медведчук указывает на все антинародные действия действующей украинской власти. Власти хотят избавиться от принципиального оппозиционного политика Украины – Виктора Медведчука, которого они просто боятся", ‒ объяснил парламентарий.

Юрий Загородний напомнил, что, когда начинался судебный абсурд в отношении Медведчука, власть вообще хотела его арестовать, однако доказательств вины политика не было никаких.

"Судья вынес решение о домашнем аресте. Теперь они не могут придумать, как продлить пребывание под домашним арестом. Нет оснований принимать такое решение. Сегодня "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет делать все возможное и обращаться в суд, чтобы взять на поруки Виктора Медведчука, избавить его от изоляции, чтобы он мог заниматься политической деятельностью на благо украинского народа и страны", – добавил Юрий Загородний.

Как сообщал портал "Комментарии", запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Первый Независимый" связан с репрессиями против оппозиции.



