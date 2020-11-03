Судебный кризис в Украине: какова вероятность социального взрыва

Судебный кризис в Украине назревал уже давно. Согласно соцопросу, который проводился в сентябре Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы им. Илька Кучерива", 77,5% респондентов высказало свое недоверия к судам всех инстанций. Последней каплей стало решение КСУ об отмене е-деклараций. Возмущенные граждане стали выходить на митинги протеста. Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что КСУ продемонстрировал, насколько грязная политика в нашей стране и как нельзя делать в современном мире. Кроме того, он считает, что подобные решения Суда не способствуют соблюдению законов в стране и не позволяют соблюдать честную политическую конкуренцию.

"Ситуация с КСУ подтвердила наличие клановости в Украине"

"При этом ряд аналитических докладов заявляют о негативной тенденции, которая привела к тому, что Украина занимает 1 место в Европе по уровню коррупции. Такие показатели сильно бьют нашему международному имиджу. Украина давно не соответствует демократическим стандартам жизни общества, – подчеркивает политолог Наталия Белоус. – Ситуация с Конституционным судом Украины показала еще раз, что в нашей стране действует система кланов, которые не отстаивают интересы рядовых украинцев. Владимир Зеленский будет пытаться удержать свои позиция и показать миру, что он – борец с коррупцией в Конституционном суде. Но, скорее всего, сейчас он может получить лишь точечную поддержку среди своего электорального ядра".

По мнению Натальи Белоус, ситуация может привести к проведению досрочных парламентских выборов уже весной 2021 года.

"Но трудно поверить, что в ближайшие годы украинские суды станут независимым органом и будут следовать букве закона, – говорит эксперт. – Как показала практика, сколько антикоррупционных органов ни создавай, но злоупотребления должностными полномочиями будет происходить. Это ментальная проблема людей, которые родились в ХХ веке и свою жизнь связывают с коррупцией, еще с момента рождения. К сожалению, Украина в очередной раз демонстрирует, что, имея богатые ресурсы, находится в позиции раба, который без мнимых реформ не сможет получить кредиты МВФ".

"Запрос общества на справедливость"

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что особых уступок со стороны Зеленского для того, чтобы провести через парламент законопроект, которые урезонит КСУ, не понадобится.

"Есть давний, накопившийся негатив по отношению к судебной системе. Большинство граждан (и это демонстрируют все опросы) считают, что суды у нас работают не так, как должны. Что они коррумпированы. А тут ситуация: с одной стороны судьи, которые отменяют уголовное наказание за незаконное обогащение, "замораживают" ситуацию с декларациями, чтобы чиновники могли и дальше прятать свои квартиры и машины. С другой – депутаты, которые могут как-то на КСУ повлиять. В том числе регламентирующими решениями, включая кворум. Чем сделают, с точки зрения общества, благое дело, наказав "негодяев судей". Сомневаюсь, что какие-то фракции (кроме, понятно, нардепов ОПЗЖ и некоторых других, подавших в КСУ то самое представление, из-за которого сейчас столько шума), не поддержат эту благую с точки зрения общества инициативу", – говорит Борис Тизенгаузен.

По мнению эксперта, обвинения в адрес Зеленского касательно неконституционности его предложений и шагов в отношении КСУ также звучат в основном со стороны представителей ОПЗЖ.

"Стоит понимать, что в Украине буква закона зачастую не так влияет на принятие решений, как запрос общества на справедливость, – подчеркивает Борис Тизенгаузен. – Можно вспомнить, как Зеленского обвиняли в неконституционных шагах во время досрочного роспуска парламента прошлого созыва. Но тогда общество его поддержало".

Как сообщал портал "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного Суда Украины (КСУ) относительно антикоррупционного законодательства "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и страны". По его словам, сохранить коррупцию в Украине можно только при наличии слабого президента и слабого государства.



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