Суд выпустил под залог экс-прокурора Одесской области Жученко, - СМИ

Бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко, подозреваемого по масштабному делу о махинациях с землёй, и злоупотреблениях при получении служебного жилья, суд выпустил под залог в размере 2,6 млн грн. Об этом сообщает издание "Факты".

Суд. Фото из открытых источников

"Суть дела состоит в том, что правоохранительные органы в лице НАБУ и САП подозревают мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего областного прокурора Олега Жученко и ряд чиновников одесского горсовета в участии в преступной группировке, которая, по версии антикоррупционных органов, приватизировала городские земли без конкурса под застройку, что нанесло городскому бюджету Одессы ущерб на примерно 689 млн грн", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Жученко получил служебное жилье от мэрии, по версии следствия — за своё содействие и бездействие.

"Квартиру получил и его заместитель (на тот момент) Добросердов Артур, который сегодня занимает должность замначальника ГСУ Нацполиции Украины. Лоббировал на эту должность Добросердова первый заместитель главы МВД Евгений Енин, у которого Жученко оказался в советниках, но после подозрения НАБУ пропал", — подчёркивается в сообщении.

Издание, ссылаясь на информацию от источника в НАБУ, передает, что Жученко якобы подготавливали на должность руководителя следствия Нацполиции.

"И детективы, зная об этом, планировали привлечь его к ответственности уже в новой высокой должности", — отмечается в публикации.

Как сообщалось, О.Жученко является одним из подозреваемых в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, которое рассматривается сейчас в Высшем антикоррупционном суде Украины.

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