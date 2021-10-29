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Суд выпустил под залог экс-прокурора Одесской области Жученко, - СМИ

Олег Жученко подозревается в махинациях с землёй

сегодня, 16:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко, подозреваемого по масштабному делу о махинациях с землёй, и злоупотреблениях при получении служебного жилья, суд выпустил под залог в размере 2,6 млн грн. Об этом сообщает издание "Факты".

Суд выпустил под залог экс-прокурора Одесской области Жученко, - СМИ

Суд. Фото из открытых источников

"Суть дела состоит в том, что правоохранительные органы в лице НАБУ и САП подозревают мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего областного прокурора Олега Жученко и ряд чиновников одесского горсовета в участии в преступной группировке, которая, по версии антикоррупционных органов, приватизировала городские земли без конкурса под застройку, что нанесло городскому бюджету Одессы ущерб на примерно 689 млн грн", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Жученко получил служебное жилье от мэрии, по версии следствия — за своё содействие и бездействие.

"Квартиру получил и его заместитель (на тот момент) Добросердов Артур, который сегодня занимает должность замначальника ГСУ Нацполиции Украины. Лоббировал на эту должность Добросердова первый заместитель главы МВД Евгений Енин, у которого Жученко  оказался в советниках, но после подозрения НАБУ пропал", — подчёркивается в сообщении.

Издание, ссылаясь на информацию от источника в НАБУ, передает, что  Жученко якобы подготавливали на должность руководителя следствия Нацполиции.

"И детективы, зная об этом, планировали привлечь его к ответственности уже в новой высокой должности", — отмечается в публикации.

Как сообщалось, О.Жученко является одним из подозреваемых в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, которое рассматривается сейчас в Высшем антикоррупционном суде Украины.


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Источник: https://politics.fakty.ua/ru/388149-eks-prokuror-odeschiny-zhuchenko-vyshel-pod-2-6-mln-grn-zaloga---smi?fbclid=IwAR3r8lQGDOFVMgQqXvY8HszswIDRjnOERg-7ILk6wd5WyOp4rQqLfZqq8j8
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