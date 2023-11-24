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Строковиков демобилизуют: ВСУ ожидает важное новшество

Данилов заявил, что военных срочной службы демобилизуют в ближайшее время

сегодня, 20:03
Автор:
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Марьян Ощановский
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что военнослужащих срочной службы в ближайшее время демобилизуют из рядов ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Строковиков демобилизуют: ВСУ ожидает важное новшество

Срочников в ближайшее время демобилизуют из рядов армии. Фото из открытых источников

По словам Алексея Данилова, демобилизованы будут солдаты срочной службы, срок службы которых истек.


"Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы", — заявил Алексей Данилов.

При этом секретарь СНБО уточнил, что у Министерства обороны есть понимание, сколько людей из-за этого нововведения будет демобилизовано из армии.

Вместе с тем, отметил Данилов, если срочники изъявят желание продлить службу в ВСУ, то у них будет возможность заключить новый контракт.

Речь идет о военных, призываемых на срочную службу в 2020-21 годах и которые не смогли покинуть армию после начала полномасштабного вторжения России, поскольку в Украине приостановили демобилизацию.

Ранее портал "Комментарии" писал, почему ставка на мобилизацию не срабатывает и как Украине нужно менять подходы. В частности, следует исходить из того, что мобилизационный ресурс РФ все равно выше украинского. И даже если у нас теоретически будет дополнительно мобилизовано 200-500 тысяч человек, россияне на это смогут ответить миллионами мобилизованных. Так какие бы законы ни принимала Рада, ставка на мобилизацию – это тупиковый путь. Чисто математически наш враг сильнее – и экономически, и демографически. Вместе с тем нужно менять подход к войне. Наращивать тот ресурс, который у нас неограниченный. Речь идет о производстве собственных вооружений, дронов, ракет, чтобы переносить войну на территорию РФ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gHkCZEjtV30
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