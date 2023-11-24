Строковиков демобилизуют: ВСУ ожидает важное новшество

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Марьян Ощановский
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что военнослужащих срочной службы в ближайшее время демобилизуют из рядов ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии".
Срочников в ближайшее время демобилизуют из рядов армии. Фото из открытых источников
По словам Алексея Данилова, демобилизованы будут солдаты срочной службы, срок службы которых истек.
При этом секретарь СНБО уточнил, что у Министерства обороны есть понимание, сколько людей из-за этого нововведения будет демобилизовано из армии.
Вместе с тем, отметил Данилов, если срочники изъявят желание продлить службу в ВСУ, то у них будет возможность заключить новый контракт.
Речь идет о военных, призываемых на срочную службу в 2020-21 годах и которые не смогли покинуть армию после начала полномасштабного вторжения России, поскольку в Украине приостановили демобилизацию.
Ранее портал "Комментарии" писал, почему ставка на мобилизацию не срабатывает и как Украине нужно менять подходы. В частности, следует исходить из того, что мобилизационный ресурс РФ все равно выше украинского. И даже если у нас теоретически будет дополнительно мобилизовано 200-500 тысяч человек, россияне на это смогут ответить миллионами мобилизованных. Так какие бы законы ни принимала Рада, ставка на мобилизацию – это тупиковый путь. Чисто математически наш враг сильнее – и экономически, и демографически. Вместе с тем нужно менять подход к войне. Наращивать тот ресурс, который у нас неограниченный. Речь идет о производстве собственных вооружений, дронов, ракет, чтобы переносить войну на территорию РФ.
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