Страсти по Кернесу: полиция объявила в розыск мэра Харькова, а потом передумала

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Нацполиции города.

"9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины. Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — шла речь в заявлении.

Но уже через несколько минут публикация странным образом исчезла. И на ее месте висит традиционная ошибка 404.

На данный момент неизвестно, что именно произошло с мэром Харьков. Понятно лишь одно: после лечения заграницей он ни разу вживую не появлялся на публике.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кернес отказался от депутатского мандата.

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