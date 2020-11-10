Страсти по Кернесу: полиция объявила в розыск мэра Харькова, а потом передумала

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Владимир Лавский
Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Нацполиции города.
Но уже через несколько минут публикация странным образом исчезла. И на ее месте висит традиционная ошибка 404.
На данный момент неизвестно, что именно произошло с мэром Харьков. Понятно лишь одно: после лечения заграницей он ни разу вживую не появлялся на публике.
Как ранее сообщали "Комментарии", Кернес отказался от депутатского мандата.
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