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Страсти по Кернесу: полиция объявила в розыск мэра Харькова, а потом передумала

На данный момент сложно понять, разыскивают Кернеса или нет

сегодня, 00:54
Автор:

Владимир Лавский

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Нацполиции города. 

Страсти по Кернесу: полиция объявила в розыск мэра Харькова, а потом передумала

"9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины. Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — шла речь в заявлении.

Но уже через несколько минут публикация странным образом исчезла. И на ее месте висит традиционная ошибка 404. 

Страсти по Кернесу: полиция объявила в розыск мэра Харькова, а потом передумала - фото 2

На данный момент неизвестно, что именно произошло с мэром Харьков. Понятно лишь одно: после лечения заграницей он ни разу вживую не появлялся на публике. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Кернес отказался от депутатского мандата. 


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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policzejski-xarkova-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-zniknennya-miskogo-golovi/?__cf_chl_jschl_tk__=22428f13606cc1eea0a4d256f6180bdd63188e8a-1604960705-0-AcsABXy5ZWGnBEQQa_fGpqsK14-DBGUbm3PXMzasfwdRAkhNRn
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