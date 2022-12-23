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Стоит ли отпустить официальный курс в свободное плавание: мнения экспертов

НБУ зафиксировал курс гривны по отношению к доллару. Финансовые эксперты поделились мнениями, стоит ли его отпустить, как это было до войны.

сегодня, 15:56
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Автор:

Давиденко Евгения

С 24 февраля Национальный банк зафиксировал курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25, а с 21 июля девальвировал нацвалюту на 25%, установив курс 36,56 грн/долл. До широкомасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс. Стоит ли возвращаться к этому подходу в 2023 году?

Стоит ли отпустить официальный курс в свободное плавание: мнения экспертов

Фото: https://pixabay.com


По мнению Руслана Королика, начальника управления казначейства Forward Bank, оснований для подобных изменений нет, поскольку война продолжается.


“Война россии против Украины обуславливает ограничения, наложенные на валютном рынке. Пока оснований для отмены этих ограничений нет. С 11 января норматив обязательного резервирования повысится, но банкам разрешат покрывать 50% от общего объема (норматива обязательного резервирования) за счет ОВГЗ. Это свидетельствует о том, что НБУ планирует снизить определенное количество "лишних" денег и таким образом повлиять на сдерживание роста инфляции и поддержание стабильности курса гривны. Учитывая вышеизложенное и тот факт, что в условиях военной агрессии украинская экономика находится в очень тяжелом состоянии, говорить о переходе к плавающему курсообразованию с 2023 года преждевременно”, — пояснил специалист.


Он также добавил, что возможность перехода к более предметным дискуссиям о плавающем курсе лежит лишь в плоскости военных и геополитических успехов нашего государства.


Евгений Дубогрыз, эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина, в целом с ним соглашается.


“Сейчас отпускать курс в плавание не ко времени. Одна из причин – отсутствие свободного движения капитала в Украину и из страны. Если курс отпустить, есть огромный риск, что, во-первых, начнется паника среди населения, курс взлетит вверх гораздо больше, чем он сейчас, и может обратно не вернуться”, — сказал Дубогрыз.


Кроме того, продолжил он, межбанковского рынка, на котором формируется курс, нет.


"Там доминирует Национальный банк с предложением валюты и государственные банки. То есть, даже если курс отпустить, он все равно не будет рыночным. Ведь нет такого количества денег, капитал не заходит в Украину, чтобы это был довоенный рынок”, – добавил специалист.


Он уточнил, что сейчас объем межбанковского рынка в четыре раза меньше, чем до широкомасштабного вторжения России.


Евгений Дубогрыз говорит: ответ на вопрос, отпускать ли курс в 2023-м, зависит от того, закончится ли война.


"Никто не может сказать, что в 23-м будет. Если война закончится, в Украину придет капитал, конечно, надо будет его отпускать”, — резюмировал он.




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