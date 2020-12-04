Степанова – в отставку! Страна не подготовилась ко второй волне коронавируса, - Мулык

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Станислав Молчанов
Конфликтолог,
офицер СБУ в запасе Владислав Мулык заявил, что главу Министерства
здравоохранения Украины нужно срочно отправить в отставку. Об этом Мулык
написал в Facebook. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку, но, по мнению эксперта, его работа – провальная.
Мулык отмечает, что все, чем может похвастаться Степанов – это увеличение количества ПЦР-тестов. Но происходит это, уверен эксперт, благодаря увеличению мощностей частных лабораторий, за что украинцы платят из своего кармана – по 1-1,5 тыс. за тест.
Напомним, новый опрос показал, как украинцы оценивают работу Министерства здравоохранения. Также респонденты оценили уровень доверия к нынешнему главе Минздрава и бывшим руководителям ведомства, доктору Комаровскому, инфекционисту Ольге Голубовской и другим известным медикам Украины.
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