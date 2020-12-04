Степанова – в отставку! Страна не подготовилась ко второй волне коронавируса, - Мулык

Конфликтолог, офицер СБУ в запасе Владислав Мулык заявил, что главу Министерства здравоохранения Украины нужно срочно отправить в отставку. Об этом Мулык написал в Facebook. Фото из открытых источников

"Степанова – в отставку! Немедленно. Пока ситуацию еще можно исправить", — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку, но, по мнению эксперта, его работа – провальная.

"Страна не подготовилась ко второй волне коронавируса, количество заболевших растет с каждым днем и перевалило за 15 тысяч/сутки, а министр не удосужился обнародовать какой-либо план борьбы с пандемией. Тогда зачем нам такой министр, который ведет страну к пропасти? – пишет Мулык. — Министерство здравоохранения за этот год не закупало аппараты ИВЛ, КТ и кислородные станции, а просто передало деньги, выделенные на борьбу с вирусом, на дороги. Это решение, которое должны расследовать правоохранительные органы. И если бы Степанов был адекватным министром, он бы выразил протест и ушел с поста еще летом. Но нет, он своим молчанием одобрил эту халатность правительства".

Мулык отмечает, что все, чем может похвастаться Степанов – это увеличение количества ПЦР-тестов. Но происходит это, уверен эксперт, благодаря увеличению мощностей частных лабораторий, за что украинцы платят из своего кармана – по 1-1,5 тыс. за тест.

"То есть Минздрав просто развивает частный медицинский бизнес. А где лечить украинцев, если госпитали в ужасном состоянии и там не хватает койко-мест? – возмущен Мулык. — Ситуация с карантином – это вообще ниже дна. С подачи Степанова был введен локдаун выходного дня, а потом министр выходит и говорит – да он вообще был бессмысленным. Так может, Степанов из своего кармана пусть компенсирует убытки тысяч украинцев, которые те понесли из-за идиотских недокарантинов? Кто ответит за этот непрофессионализм?"

Напомним, новый опрос показал, как украинцы оценивают работу Министерства здравоохранения. Также респонденты оценили уровень доверия к нынешнему главе Минздрава и бывшим руководителям ведомства, доктору Комаровскому, инфекционисту Ольге Голубовской и другим известным медикам Украины.

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