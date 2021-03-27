Степанов рассказал, сколько доз вакцины от COVID-19 ждет Украина

Украина в ближайшее время ожидает 14 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Максим Степанов (фото из открытого источника)

"У нас на сегодняшний день законтрактовано уже 14 млн доз вакцины. Также 8 млн по COVAX. И дальше, думаю, что в ближайшие дни мы объявим еще о заключении соответствующих контрактов со сроками", – заявил Степанов.

Напомним, в скором времени украинцы смогут выбирать, каким именно препаратом вакцинироваться против коронавируса.Час назад в "Борисполе" приземлился самолет с первой партией препарата CoronaVac. Подробности доставки китайской вакцины сообщают журналисты канала "Украина 24". Доставленная партия состоит из 215 тысяч доз. Стоит отметить, что препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса. Одна доза китайской вакцины обошлась правительству в чуть более 500 грн. Регистрация препарата Минздравом состоялась двумя неделями ранее — 10 марта. Всего Украина ожидает поставки 1,915 млн доз CoronaVac.

По словам компании, которая занималась доставкой вакцины в Украину, изначально препарат отправят на склад. После всех необходимых проверок начнутся поставки во все регионы страны.

В этой же компании уточнили информацию насчет эффективности поставленной вакцины. Согласно данным очередного турецкого исследования эта цифра равна 83,5%, что значительно превышает заявленные ранее бразильцами 50-60%.



















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