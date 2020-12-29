Степанов рассказал, сколько будут получать врачи в следующем году

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Ольга Чародий
Во время коронавирусной пандемии профессия врача стала не только
по-другому звучать, но именно врачи спасали и спасают инфицированных в больницах, несмотря на минимальную зарплату.
Фото: foodandmood.com.ua
В одном интервью изданию Censor.net, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заработную плату врачам будут платить до 9 тысячи гривен.
"То есть то, что врач получает сейчас, то же он будет получать и в следующем году. На большее сегодня денег нет", — сказал Степанов.
По словам министра, на повышение заработной платы врачам в бюджете денег не было заложено, таким образом, из расчета бюджете, врачи и медицинские работники будут
фактически получать столько, сколько они получали в прошлом году.
Так, по его словам, МОЗ в бюджетном запросе закладывал сумму в более 200 млрд грн. только на Программу медицинских гарантий, в которую входила и стоимость лекарств и зарплата медикам. Общий объем финансирования медицинской сферы МОЗ хотел установить около 300 млрд грн.
Как подчеркнул чиновник, в следующем году были
подняты тарифы на лечение инсультов, инфарктов, а также экстренную медицинскую помощь.
Также 300% надбавок получают те медработники, которые работают в ковид-больницах.
Напомним, министр считает, что важно максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны, ведь после новогодних празднований ожидается повышение количества инфицированных коронавирусом, и плюс ко всему сезонная вспышка гриппа. Максим Степанов также сообщил, что за прошедшую неделю был зафиксирован 59 381 случай заражения COVID-19 в противовес 70 327 от предыдущей недели
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игорь
сегодня, 06:57
Врачам нужно тикать отсюда,работая медсестрой в Чехии или сиделкой в Германии