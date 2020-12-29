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Степанов рассказал, сколько будут получать врачи в следующем году

Исходя из той стоимости, которая заложена на финансирование медицины на следующий год, зарплата врача будет на уровне 9 тысяч в месяц. То есть то, что врач получает сейчас, то же он будет получать и в следующем году

сегодня, 06:20
Автор:

Ольга Чародий

Во время коронавирусной  пандемии профессия врача стала не только по-другому  звучать, но  именно врачи спасали и спасают  инфицированных  в больницах, несмотря на минимальную  зарплату.

Степанов рассказал, сколько будут получать врачи в следующем году

Фото: foodandmood.com.ua

В  одном интервью изданию Censor.net, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заработную плату врачам будут платить до 9 тысячи гривен.

"То есть то, что врач получает сейчас, то же он будет получать и в следующем году. На большее сегодня денег нет", — сказал Степанов.

По словам министра, на повышение заработной платы врачам в бюджете денег  не было заложено,  таким образом, из  расчета бюджете,  врачи и медицинские работники будут фактически получать столько,  сколько  они получали в прошлом году.

Так, по его словам, МОЗ в бюджетном запросе закладывал сумму в более 200 млрд грн. только на Программу медицинских гарантий, в которую входила и стоимость лекарств и зарплата медикам. Общий объем финансирования медицинской сферы МОЗ хотел установить около 300 млрд грн.

Как  подчеркнул чиновник, в следующем году были подняты  тарифы на лечение инсультов, инфарктов, а также  экстренную медицинскую помощь.

Также 300% надбавок получают те медработники, которые работают в ковид-больницах.

Напомним, министр считает, что важно максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны, ведь после новогодних празднований ожидается повышение количества инфицированных коронавирусом, и плюс ко всему сезонная вспышка гриппа.  Максим Степанов также сообщил, что за прошедшую неделю был зафиксирован 59 381 случай заражения COVID-19 в противовес 70 327 от предыдущей недели


 

 


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Источник: https://censor.net/ua/resonance/3239383/maksym_stepanov_u_2021_rotsi_zarplata_likarya_bude_na_rivni_9_tysyach_na_misyats_na_bilshe_sogodni_grosheyi
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Обусуждения

игорь

сегодня, 06:57

Врачам нужно тикать отсюда,работая медсестрой в Чехии или сиделкой в Германии

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