Степанов рассказал, сколько будут получать врачи в следующем году

Во время коронавирусной пандемии профессия врача стала не только по-другому звучать, но именно врачи спасали и спасают инфицированных в больницах, несмотря на минимальную зарплату.

Фото: foodandmood.com.ua

В одном интервью изданию Censor.net, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заработную плату врачам будут платить до 9 тысячи гривен.

"То есть то, что врач получает сейчас, то же он будет получать и в следующем году. На большее сегодня денег нет", — сказал Степанов.

По словам министра, на повышение заработной платы врачам в бюджете денег не было заложено, таким образом, из расчета бюджете, врачи и медицинские работники будут фактически получать столько, сколько они получали в прошлом году.

Так, по его словам, МОЗ в бюджетном запросе закладывал сумму в более 200 млрд грн. только на Программу медицинских гарантий, в которую входила и стоимость лекарств и зарплата медикам. Общий объем финансирования медицинской сферы МОЗ хотел установить около 300 млрд грн.

Как подчеркнул чиновник, в следующем году были подняты тарифы на лечение инсультов, инфарктов, а также экстренную медицинскую помощь.

Также 300% надбавок получают те медработники, которые работают в ковид-больницах.

Напомним, министр считает, что важно максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны, ведь после новогодних празднований ожидается повышение количества инфицированных коронавирусом, и плюс ко всему сезонная вспышка гриппа. Максим Степанов также сообщил, что за прошедшую неделю был зафиксирован 59 381 случай заражения COVID-19 в противовес 70 327 от предыдущей недели

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