Степанов рассказал, будут ли в Украине продлевать карантин выходного дня

Правительство Украины не планируют продлевать карантин выходного дня, который был введен в связи с коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", Минздрав на данный момент не думает рекомендовать продолжить для украинцев карантин выходного дня, но и оценить, насколько был полезен карантин еще рано, нужно, чтобы прошло время.

По словам министра, несмотря на то, что украинцы не придерживались карантина первые дни, все равно он был эффективный и был отмечен спад заражения коронавирусом.

"Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста... Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально", — считает Степанов.

Отметим, Кабинет министров практически согласовал введения локдауна в стране. Карантинные ограничения по всей Украине могут ввести с 23 декабря по 13 января.

Многие эксперты высказали свое мнение по поводу карантинных ограничений. Так, например, как заявил политолог Тарас Чорновил, введение карантинавыходного дня в Украине способствует распространению среди населения аптечного алкоголизма. Ранее Тарас Чорновил напоминал, что многие из-за карантина все больше покупают в аптеках разные настойки.





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