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Степанов рассказал, будут ли в Украине продлевать карантин выходного дня

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, о предварительных результатах карантина станет известно через несколько дней.

сегодня, 20:53
Автор:

Ольга Чародий

Правительство Украины не планируют продлевать карантин выходного дня, который был введен  в связи с коронавирусной  инфекцией.

Степанов рассказал, будут ли в Украине продлевать карантин выходного дня

Фото: из открытых источников

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", Минздрав на данный момент не думает рекомендовать продолжить для украинцев карантин выходного дня, но и  оценить, насколько был полезен карантин еще рано,  нужно, чтобы  прошло время.

По словам министра, несмотря на то, что украинцы не придерживались карантина первые дни, все равно он был эффективный и был отмечен спад заражения коронавирусом.

"Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста... Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально", — считает Степанов.

Отметим,  Кабинет министров практически согласовал введения локдауна в стране. Карантинные  ограничения по всей Украине могут ввести с 23 декабря по 13 января.

Многие эксперты высказали свое мнение по поводу  карантинных ограничений. Так, например, как заявил политолог Тарас Чорновил, введение карантинавыходного дня в Украине способствует распространению среди населения аптечного алкоголизма. Ранее Тарас Чорновил напоминал, что многие из-за карантина все больше покупают в аптеках  разные настойки. 



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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/kabmin-soglasoval-okonchatelnuyu-datu-lokdauna-istochnik-segodnya-1492151.html
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