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Главная Новости Политика внутренняя политика Степанов анонсировал почти миллион доз вакцины Pfizer до июня
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Степанов анонсировал почти миллион доз вакцины Pfizer до июня

Вакцину из ожидаемой партии дадут людям из группы риска

28 апреля 2021, 02:55
Автор:

Ольга Чародий

Украина получит 1 млн доз вакцины Pfizer. Прибытие партии ожидается в мае.

Степанов анонсировал почти миллион доз вакцины Pfizer до июня

Pfizer (фото из открытых источников)

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое – это COVAX – 473 000 доз. Мы получили официальное подтверждение от COVAX, что это будет по срокам до 17-18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer где-то до 500 000 доз", – говорится в сообщении.

В первую очередь, по словам Максима Степанова, вакцину из ожидаемой партии дадут людям  из группы риска. В частности, первоочередно будут прививать людей  старше 60 лет, а также тех, кто болеет  сопутствующими заболеваниями, в частности заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, онкологическими заболеваниями и болезнями дыхательной системы. 

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательный масочный режим для людей, которые вакцинировались от коронавируса. "В связи с чрезвычайным прогрессом, мы достигли в борьбе с COVID-19 CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — ред.) сделал сегодня большое заявление: если вы полностью вакцинированы и находитесь на открытом воздухе, а не в большой толпе — вам больше не нужна маска", — сообщил Байден. Однако это не касается массовых мероприятий. Там ношение масок остается обязательным. Президент США отметил, что вакцинироваться от коронавируса в Штатах стало проще, чем раньше. "Вакцинация — это спасение вашей жизни и жизни окружающих вас людей", — отметил он и призвал американцев делать прививки. В США более 50% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.



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