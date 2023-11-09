Стефанишина объяснила, нужна ли защита русского языка в Украине

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Slava Kot
Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина отреагировала на языковой скандал и указала, что русского меньшинства в Украине не существует, поэтому русский язык не следует защищать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание УНИАН.
Вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников
Во время пресс-конференции по отчету Европейской комиссии, касающемуся обязательств Украины выполнить необходимые пункты для приближения к вступлению в ЕС Стефанишину спросили о защите русского языка в Украине.
Вице-премьер-министр подчеркнула, что она из Одессы и если ей захочется она будет говорить по-русски, а если нет, то соответственно нет. Ольга Стефанишина также отметила, что Еврокомиссия нормально оценивает позицию Украины по языковому вопросу.
Ранее на языковой вопрос в Украине реагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметивший, что в Украине не запрещено говорить по-русски, однако в сфере услуг должен быть обязательно украинский язык. А недавно языковед Ирина Фарион скандально высказалась об украинских русскоязычных солдатах, которых она назвала "сбродом".
Также "Комментарии" писали, что Ольга Стефанишина отреагировала на заявления Венгрии, где сообщили о блокировании вступления Украины в ЕС из-за языкового вопроса. Вице-премьер-министр по евроинтеграции пояснила, что украинские делегации активно обсуждают с представителями Венгрии языковые вопросы для их дальнейшего решения.
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