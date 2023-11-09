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Стефанишина объяснила, нужна ли защита русского языка в Украине

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина объясняет, почему в Украине не нужно защищать русский язык.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина отреагировала на языковой скандал и указала, что русского меньшинства в Украине не существует, поэтому русский язык не следует защищать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание УНИАН.

Стефанишина объяснила, нужна ли защита русского языка в Украине

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции по отчету Европейской комиссии, касающемуся обязательств Украины выполнить необходимые пункты для приближения к вступлению в ЕС Стефанишину спросили о защите русского языка в Украине.


"В Украине нет российского меньшинства, его не существует. Нет ни одного… юридически оформленного сообщества, которое идентифицирует себя как российское меньшинство", — объяснила ситуацию с русским языком в Украине Ольга Стефанишина и добавила, что "есть граждане Украины, которые говорят на русском языке".

Вице-премьер-министр подчеркнула, что она из Одессы и если ей захочется она будет говорить по-русски, а если нет, то соответственно нет. Ольга Стефанишина также отметила, что Еврокомиссия нормально оценивает позицию Украины по языковому вопросу.

Ранее на языковой вопрос в Украине реагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметивший, что в Украине не запрещено говорить по-русски, однако в сфере услуг должен быть обязательно украинский язык. А недавно языковед Ирина Фарион скандально высказалась об украинских русскоязычных солдатах, которых она назвала "сбродом".

Также "Комментарии" писали, что Ольга Стефанишина отреагировала на заявления Венгрии, где сообщили о блокировании вступления Украины в ЕС из-за языкового вопроса. Вице-премьер-министр по евроинтеграции пояснила, что украинские делегации активно обсуждают с представителями Венгрии языковые вопросы для их дальнейшего решения.



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Источник: https://www.unian.ua/society/movne-pitannya-stefanishina-poyasnila-chomu-rosiysku-movu-v-ukrajini-ne-treba-zahishchati-12450921.html
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