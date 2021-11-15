logo

BTC/USD

65736.54

ETH/USD

4722.97

LTC/USD

273.89

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Стефанчук назвал второго человека в государстве после президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Стефанчук назвал второго человека в государстве после президента

Спикер Верховной Рады считает, что первыми лицами в стране есть Зеленский, Шмыгаль и он, как глава парламента

сегодня, 13:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук без лишних стеснений назвал именно себя вторым человеком в государстве. Как передает издание "Комментарии", своим мнением Стефанчук поделился в интервью главреду портала "Гордон" Алесе Бацман. 

Стефанчук назвал второго человека в государстве после президента

Руслан Стефанчук. Фото: журнал Фокус

Руслан Стефанчук отметил, что сегодня в государстве есть три главных человека. Первый – это, конечно же, глава украинского государства. Второй – это спикер Верховной Рады и третий – глава правительства.

Президент в представлении Стефанчука – это просто президент, гарант. Поэтому спикер парламента – это почти то же, что и президент. Глава Верховной Рады отметил, что президент сегодня – это человек, который может гарантировать права и свободы украинских граждан. А далее Руслан Стефанчук отметил, что он считает, что и президент, и спикер парламента, и глава правительства сегодня стоят практически на одном и том же уровню по важности и в стране. Вот и получается такая триединость власти.

Комментируя информацию, политолог и политический обозреватель Валерий Клочок отметил у себя в Facebook, нельзя не согласиться с Русланом Стефанчуком, но, зная реакцию президента на такие заявления, можно спрогнозировать, что это интервью может вылезти для него боком, потому что не зря же есть такое выражение: друг ты, не друг – а с черешни слезай.

Читайте также на портале "Комментарии" — Руслан Стефанчук обещает довести свою инициативу до логического завершения, добившись того, чтобы Украина осталась на "зимнем" времени и "летнее" время было навсегда отменено. Свое решение Стефанчук объясняет тем, что нужно заботиться о здоровье украинцев, а уже потом говорить об экономической целесообразности.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kSEIXudx4l8
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!