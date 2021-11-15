Стефанчук назвал второго человека в государстве после президента

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук без лишних стеснений назвал именно себя вторым человеком в государстве. Как передает издание "Комментарии", своим мнением Стефанчук поделился в интервью главреду портала "Гордон" Алесе Бацман.

Руслан Стефанчук. Фото: журнал Фокус

Руслан Стефанчук отметил, что сегодня в государстве есть три главных человека. Первый – это, конечно же, глава украинского государства. Второй – это спикер Верховной Рады и третий – глава правительства.

Президент в представлении Стефанчука – это просто президент, гарант. Поэтому спикер парламента – это почти то же, что и президент. Глава Верховной Рады отметил, что президент сегодня – это человек, который может гарантировать права и свободы украинских граждан. А далее Руслан Стефанчук отметил, что он считает, что и президент, и спикер парламента, и глава правительства сегодня стоят практически на одном и том же уровню по важности и в стране. Вот и получается такая триединость власти.

Комментируя информацию, политолог и политический обозреватель Валерий Клочок отметил у себя в Facebook, нельзя не согласиться с Русланом Стефанчуком, но, зная реакцию президента на такие заявления, можно спрогнозировать, что это интервью может вылезти для него боком, потому что не зря же есть такое выражение: друг ты, не друг – а с черешни слезай.

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