Стало известно, сколько потратили политики на рекламу в соцсетях и "черный" пиар во время избирательной кампании

На предвыборную рекламу в социальных сетях в этом году политики заплатили более 6,5 млн долларов США. Известно, что потраченные средства превышают размер годового бюджета небольшого украинского города населением около 75 тысяч человек. При чем, сумма расходов этой "социально-политической" статьи росла пропорционально приближению дня выборов.

Кроме продвижения собственных страниц, политики проплачивали "черный" пиар конкурентов, который размещали на третьих страницах или нейтральных изданиях.



Скорее всего сумма расходов некоторых кандидатов будет увеличиваться из-за следующего тура голосования за кресла городских голов.



Самый большой "социально-политический" бюджет в этом году имели ОПЗЖ, на первом месте по совокупным растратах — "Слуги".



Некоторые кандидаты пытались с помощью страниц "завуалировать" название партии или имя кандидата. Например, кандидата Пальчевского активно "пиарили" на страницах с названиями "Украина Онлайн", "ПолитПост", "ПолитПресс", "Киев News", News Online, "Политика.ua" и другие. Сейчас части этих страниц уже не существует.











Ранее "Комментарии" сообщали о том, какие политические силы получили большинство в городских и областных советах.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!